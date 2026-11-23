¿Cuántas unidades más tendría que vender tu negocio para compensar un descuento del 20 %? En el ejemplo de Kathy Román, CEO de Conecta Consulting, tendría que vender tres en lugar de una para obtener el mismo margen antes de otros gastos.

Si la campaña también exige pagar horas extras o contratar entregas urgentes, el costo de atender cada pedido puede subir.

Calcula cuánto deja cada venta con descuento

“Si un producto se vende a S/100 y cuesta S/70, quedan S/30 antes de otros gastos. Si ofrecemos un descuento del 20%, lo vendemos a S/80 y quedan apenas S/10”, explica Román.

Con esa rebaja, tres unidades en oferta dejan los mismos S/ 30 que una a precio regular. De ese monto todavía hay que descontar lo que cuesta conseguir, preparar y entregar los pedidos.

El cálculo debe incluir la publicidad, las comisiones de la plataforma y del medio de pago, el empaque y el despacho.

Si el comercio ofrece envío gratuito, también debe incluirlo en el cálculo. Román recomienda tomar en cuenta, además, el costo de las entregas fallidas y las devoluciones.

Elige qué productos rebajar según el objetivo de la campaña

Si buscas liberar espacio en el almacén, revisa los artículos que tardan más en venderse. Compara cuánto recuperarías al ofrecerlos con descuento y cuánto te costaría mantenerlos almacenados.

Si la meta es aumentar el monto de cada compra, puedes combinar un artículo en oferta con otro que lo complemente y conserve su margen.

“Los productos con alta demanda, pocas existencias o margen muy ajustado pueden mantenerse a precio habitual. No todo necesita descuento para venderse”, señala Román.

Define cuántos pedidos puedes preparar y entregar a tiempo

Antes de anunciar la promoción, revisa las existencias, cuántos pedidos puede preparar tu equipo y cuántos pueden repartir los transportistas dentro del plazo ofrecido.

Si tienes mercadería para mil pedidos, pero solo puedes preparar y despachar cuatrocientos a tiempo, la capacidad para ese plazo es de cuatrocientos pedidos.

Román recomienda confirmar con los transportistas cuántos pedidos podrán repartir y actualizar las existencias en todos los canales de venta.

Si esperas más pedidos de los que puedes atender, establece un límite o anuncia desde el inicio un plazo de entrega más amplio.

Compara cuánto dejó el Black Friday con una semana sin ofertas

Al cierre de la campaña, descuenta todos sus costos y compara el resultado con el de una semana similar sin promociones.

Para elegirla, considera la temporada y cómo venían evolucionando las ventas. Parte de los clientes habría comprado a precio regular y otros podrían haber adelantado compras previstas para diciembre.

Actualiza el balance cuando se conozcan las devoluciones y los cobros finales. Revisa cuánta mercadería quedó, cuánto dinero ingresó y qué pagos siguen pendientes.

Si buscabas atraer clientes nuevos, sigue sus compras en las semanas siguientes. Que vuelvan a comprar sin otro gran descuento es una señal de que la campaña tuvo un efecto más duradero.