Huawei anunció que alcanzó los 100 millones de envíos de audífonos inalámbricos a escala mundial, ocho años después de presentar sus primeros FreeBuds.

El resultado comprende una trayectoria que comenzó en 2018 y que actualmente incluye modelos con distintos diseños, funciones de audio y sistemas de cancelación de ruido.

La cifra corresponde a unidades enviadas, por lo que no debe interpretarse como un número de compradores o usuarios. La compañía vincula este resultado con su estrategia de ampliar el acceso a tecnologías inicialmente incorporadas en sus equipos más avanzados.

Huawei crece por encima del mercado de wearables

Según las cifras del informe de IDC citado en el material de la compañía, los envíos de dispositivos vestibles de Huawei aumentaron 8.4 % interanual entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

En ese intervalo, el mercado mundial de wearables creció 2.7 %. Esto sitúa el ritmo de crecimiento de Huawei en aproximadamente tres veces el registrado por el conjunto del sector.

Estos porcentajes corresponden al mercado de dispositivos vestibles, que incluye categorías como audífonos, relojes y bandas inteligentes. Dentro de ese mercado, los audífonos representaron el 64.9 % de los envíos globales, de acuerdo con los datos citados.

De los primeros FreeBuds a los diseños abiertos y de clip

Huawei presentó sus primeros FreeBuds el 27 de marzo de 2018, en París, junto con la serie de teléfonos P20. Desde entonces, la familia se ha ampliado con propuestas para diferentes preferencias de uso.

Entre los modelos descritos por la marca están los FreeBuds SE 4 ANC, con cancelación activa de ruido, Bluetooth 5.4 y resistencia al polvo y las salpicaduras IP54. Según sus especificaciones, ofrecen hasta 50 horas de reproducción con el estuche de carga y pesan 4.3 gramos por audífono.

Los FreeBuds Pro 5 incorporan doble controlador, audio sin pérdidas y sonido espacial con seguimiento de los movimientos de la cabeza. Por su parte, los FreeBuds 6 combinan un diseño abierto con un sistema de doble controlador.

Otra alternativa son los FreeClip 2, cuyo puente en C permite sujetarlos a la oreja sin introducirlos en el canal auditivo. Huawei señala que este componente es un 25 % más suave que el de la generación anterior.

Cada FreeClip 2 pesa 5.1 gramos e incorpora un controlador de doble diafragma de 10.8 milímetros, procesador de inteligencia artificial con NPU y resistencia IP57. Su autonomía anunciada llega a 38 horas con el estuche.

FreeBuds Neo y el próximo lanzamiento de Huawei

La compañía presenta a los FreeBuds Neo como la incorporación más reciente de su oferta. Cada audífono pesa 4.8 gramos y tiene un diseño intraaural desarrollado, según Huawei, a partir del estudio de más de 10 000 muestras de oído.

La marca afirma que su chip de audio analiza el ruido ambiental 400 000 veces por segundo, con una latencia de 8 microsegundos. También anuncia una cancelación de ruido promedio de 30 decibelios y picos de hasta 55 decibelios.

Para las llamadas, estos equipos combinan tres micrófonos con uno de conducción ósea. De acuerdo con la información del fabricante, el sistema permite mantener la claridad de la voz en condiciones de ruido de fondo de hasta 95 decibelios o viento de hasta 9 metros por segundo.

Huawei adelantó que presentará próximamente otro modelo de audífonos, aunque el material difundido no precisa su nombre, fecha de lanzamiento ni precio. La compañía señala que buscará ampliar el acceso a sus tecnologías de audio y ofrecer una mayor autonomía.