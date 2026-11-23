Un incendio en el Rímac movilizó a 14 unidades de bomberos durante la mañana del último domingo 22 de noviembre cerca de la Plaza de Acho.

La emergencia se reportó a las 07:21 horas en la cuadra 5 del jirón Marañón, exactamente en el inmueble marcado con el número 590.

El fuego generó una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de Lima debido a la presencia de material inflamable.

Despliegue de emergencia ante el incendio en el Rímac

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios envió cisternas, escalas telescópicas, vehículos contra incendios, unidades de rescate y una ambulancia preventiva hacia la zona afectada.

Los hombres de rojo tuvieron que usar moladoras para cortar rejas cerradas y lograr acercarse al foco principal de las llamas desde el exterior.

Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó tres cisternas de agua y coordinó apoyo hídrico con Sedapal para facilitar el trabajo de los rescatistas.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional cercaron el perímetro para mantener el orden y proteger a los vecinos que intentaban rescatar sus pertenencias.

Daños materiales causados por el siniestro en el Rímac

Según informó la comuna limeña, este siniestro en el Rímac afectó a cinco predios comerciales y a un local dedicado al reciclaje de cartón.

Vecinos de la zona señalaron que dentro del inmueble también funcionaba un taller de marcos para cuadros con abundante madera apilada en su interior.

Este material altamente combustible aceleró la expansión del fuego, aunque las autoridades aún investigan las causas exactas que originaron el incidente.