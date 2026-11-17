Una pantalla posterior para tomar selfies con las cámaras principales y mostrar traducciones cara a cara es una de las novedades de los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max. La compañía presentó ambos teléfonos en un evento global celebrado en el Hangar Y, en Meudon, a las afueras de París.

La nueva familia de smartphones reúne funciones de inteligencia artificial, un sistema de cámaras duales Leica de 200 MP y distintas plataformas Snapdragon, según la información difundida por Xiaomi. Los precios y las fechas de llegada a cada mercado se anunciarán próximamente.

Para qué sirve la pantalla trasera de los Xiaomi 18 Pro

La pantalla posterior permite utilizar las cámaras principales como visor para selfies, fotografías grupales y vlogs. Con esta función, los usuarios pueden visualizar el encuadre desde la parte trasera del teléfono.

Otro uso anunciado es la traducción mediante AI Interpreter. Según Xiaomi, esta herramienta aprovecha ambas pantallas para mostrar el idioma de cada interlocutor en el lado correspondiente del dispositivo durante una conversación presencial.

La compañía señala que esta función ofrece traducción en tiempo real en 29 idiomas. También presenta la pantalla trasera como un espacio para ampliar las posibilidades de creación de contenido y productividad.

Cámaras Leica de 200 MP y procesadores diferentes para cada modelo

La serie incorpora un sistema de cámaras duales Leica de 200 MP, integrado en el diseño de la parte posterior. Xiaomi enmarca esta propuesta en el quinto año de colaboración con la firma de óptica.

En cuanto al procesamiento, los dos modelos emplean plataformas distintas. De acuerdo con el anuncio, el Xiaomi 18 Pro Max incorpora Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mientras que el Xiaomi 18 Pro utiliza Snapdragon 8 Elite Gen 6.

La marca sitúa ambos equipos entre los primeros dispositivos que integran estas plataformas de Qualcomm. El material proporcionado no detalla capacidades de batería, velocidades de carga ni configuraciones específicas de memoria y almacenamiento.

Tamaños, colores y disponibilidad en Latinoamérica

La diferencia de formato es otro de los elementos que distinguen a ambos teléfonos. Xiaomi describe al 18 Pro como una opción compacta para utilizar con una mano, mientras que el 18 Pro Max ofrece una pantalla más amplia para videos, videojuegos y multitarea.

Para Latinoamérica, la compañía anunció tres colores: Negro, Azul Cósmico y Rojo Velvet. Este último combina una tonalidad profunda con una textura que la marca describe como más cálida.

La serie tendrá distintas configuraciones de almacenamiento y una selección de colores según el mercado. Todavía no se han precisado los precios ni las fechas de comercialización por región, por lo que el anuncio no establece una fecha de venta en el Perú.

Con esta presentación, Xiaomi continúa su estrategia de posicionamiento en la gama alta y vincula los nuevos dispositivos con su ecosistema «Human × Car × Home».

Disponibilidad

La Serie Xiaomi 18 Pro estará disponible en distintas configuraciones de almacenamiento y colores seleccionados. Los precios y fechas de llegada al mercado se anunciarán próximamente en cada región.