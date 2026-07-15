El pollo a la brasa reafirma su lugar como uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y mantiene un crecimiento sostenido dentro del servicio de delivery.

En el marco del Día del Pollo a la Brasa, PedidosYa dio a conocer nuevas cifras que reflejan las preferencias de los consumidores y posicionan a Lima como la ciudad con mayor volumen de pedidos de esta categoría en toda Latinoamérica.

De acuerdo con la información de la plataforma, la capital peruana supera a ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de Panamá, lo que evidencia la fuerte preferencia de los peruanos por este plato, especialmente durante los fines de semana y fechas conmemorativas.

PedidosYa prevé un crecimiento de hasta 30% en los pedidos

Con motivo del Día del Pollo a la Brasa, la compañía estima que las órdenes de este producto crecerán hasta un 30% frente a un domingo promedio. Además, proyecta un incremento de 25% respecto a la misma celebración del año anterior.

Estas proyecciones responden a una combinación de factores, entre ellos la tradición de compartir el pollo a la brasa en reuniones familiares o con amigos y las promociones especiales que estarán disponibles dentro de la aplicación durante la jornada.

A nivel nacional, Lima concentra la mayor cantidad de pedidos de esta categoría, seguida por Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura, ciudades donde este plato también mantiene una alta demanda.

Los domingos siguen siendo el momento favorito para disfrutar pollo a la brasa

Las estadísticas de PedidosYa muestran que el domingo continúa siendo el día preferido por los usuarios para pedir pollo a la brasa mediante delivery.

Asimismo, la 1:00 p.m. concentra el mayor volumen de órdenes, consolidándose como el horario principal para los almuerzos familiares y encuentros de fin de semana.

Esta tendencia confirma que el pollo a la brasa mantiene su protagonismo dentro de las costumbres gastronómicas de los peruanos, adaptándose cada vez más a las plataformas digitales sin perder su carácter de comida para compartir.

Pecho o pierna: la preferencia de los peruanos sigue dividiendo opiniones

Uno de los datos más llamativos del informe está relacionado con la elección de la presa favorita.

Según PedidosYa, el 62% de quienes solicitan un cuarto de pollo opta por pecho, mientras que el 38% prefiere pierna, una discusión que continúa siendo parte de la experiencia alrededor de este plato tradicional.

Melissa Tejada, directora de Marketing de PedidosYa en Perú, destacó además el nivel de fidelidad que algunos usuarios tienen con esta categoría.

Como ejemplo, señaló el caso del cliente que realizó 355 pedidos de pollo a la brasa durante 2025, un promedio cercano a una orden diaria a través de la plataforma.

Los combos más pedidos por los usuarios

Las preferencias de consumo también muestran cuáles son las presentaciones más solicitadas en la aplicación.

El ¼ de pollo a la brasa con papas fritas y salsas ocupa el primer lugar entre los pedidos, seguido por el mostrito, el ½ pollo con papas fritas y gaseosa, el ¼ de Pollo PeYa y diversos combos pensados para compartir.

Estas alternativas destacan por ofrecer porciones prácticas para reuniones familiares y encuentros entre amigos, reforzando el papel del delivery como una opción cada vez más utilizada para disfrutar uno de los platos emblemáticos del Perú.