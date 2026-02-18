Un imponente halo solar sorprendió a los limeños este mediodía. El fenómeno que muestra un llamativo anillo de luz de colores rodeando el sol se registró en la capital del Perú.

Las imágenes no tardaron en difundirse en redes sociales, donde decenas de usuarios compartieron fotografías y comentarios sobre el fenómeno que destacó en el cielo despejado.

El evento, aunque sorprendente para muchos, es considerado común dentro de la meteorología. Sin embargo, su apariencia visual lo convierte en un espectáculo natural que capta la atención de quienes lo observan.

Qué es un halo solar y por qué se forma

Un halo solar es un fenómeno óptico que se manifiesta como un círculo luminoso alrededor del sol. Este efecto se produce cuando la luz solar atraviesa cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, especialmente en nubes altas del tipo cirrus.

Al entrar en contacto con estos pequeños cristales, la luz se refracta y genera el característico anillo brillante. La forma circular se debe a la manera uniforme en que los cristales desvían los rayos solares, creando una figura casi perfecta alrededor del astro.

Presencia de nubes altas en Lima

La aparición del halo está relacionada con la presencia de nubes elevadas compuestas por partículas de hielo. Aunque a simple vista el cielo puede parecer despejado, estas nubes suelen encontrarse a gran altitud y no siempre son fáciles de distinguir.

Cuando las condiciones atmosféricas coinciden, el resultado es este efecto óptico que, pese a su frecuencia, continúa despertando curiosidad entre la población. Además, su visibilidad depende de factores como la intensidad de la luz solar y la concentración de cristales de hielo.

Reacciones en redes sociales y recomendaciones oficiales

Tras la difusión de imágenes del halo solar en Lima, numerosos usuarios comentaron su sorpresa y aprovecharon para informarse sobre el fenómeno. Ante ello, las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para conocer detalles y reportes actualizados sobre eventos atmosféricos.

El interés ciudadano demuestra cómo los fenómenos naturales, incluso los más habituales, pueden generar conversación y aprendizaje cuando se observan en entornos urbanos. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales permite comprender mejor estos eventos y evitar interpretaciones erróneas.

Palabras clave: halo solar en Lima, fenómeno atmosférico Perú, anillo alrededor del sol, nubes cirrus cristales de hielo, SENAMHI información oficial