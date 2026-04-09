WhatsApp Únete a nuestro canal en WhatsApp Google News Síguenos en Google News Facebook Messenger Canal de Facebook

La Orquesta Filarmónica de Lima dará inicio a su temporada 2026 con una de las piezas más emblemáticas del repertorio universal: Carmina Burana, del compositor alemán Carl Orff. El concierto se realizará el sábado 2 de mayo a las 8:00 p.m. en el Auditorio General Div. Elivio Vannini Chumpitazi, dentro del «Pentagonito», en San Borja.

Un espectáculo sinfónico-coral de gran escala

Corte de Luz hoy 19 de marzo del 2026: Luz del Sur, Pluz Energía y cuáles son las zonas afectadas y horarios (Actualizado)
Te puede interesar:
Corte de Luz hoy 19 de marzo del 2026: Luz del Sur, Pluz Energía y cuáles son las zonas afectadas y horarios (Actualizado)

Carmina Burana: una obra icónica de la música clásica

Inicio de temporada y acceso cultural en Lima

Con este concierto, la temporada sinfónica 2026 busca ampliar el alcance de la música clásica en Lima, acercando mucho más este estilo de propuesta musical. Además, se ha dispuesto que los conciertos se realicen los días sábado, como una medida orientada a facilitar la participación cultural. Este lanzamiento consolida la apuesta de la Filarmónica por posicionarse como uno de los referentes en la agenda cultural limeña, promoviendo espectáculos de alto nivel y fortaleciendo la difusión de la música académica.

Temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Lima 2022
Fotografía: Liliana Morsia.

Entradas y detalles del evento

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital de Joinnus, donde el público podrá asegurar su asistencia a este esperado concierto.

Te podría interesar:

Impactante halo solar sorprende a limeños: ¿cómo y cuándo se produce este fenómeno?
Te puede interesar:
Impactante halo solar sorprende a limeños: ¿cómo y cuándo se produce este fenómeno?
En Línea - Periodismo en Línea en Google Noticias

Redactora de contenidos en Periodismo en Línea | Conductora en Media News | Conocimiento en Herramientas Digitales & Contenido | Periodista en formación | Emprendedora