La Orquesta Filarmónica de Lima dará inicio a su temporada 2026 con una de las piezas más emblemáticas del repertorio universal: Carmina Burana, del compositor alemán Carl Orff. El concierto se realizará el sábado 2 de mayo a las 8:00 p.m. en el Auditorio General Div. Elivio Vannini Chumpitazi, dentro del «Pentagonito», en San Borja.
Un espectáculo sinfónico-coral de gran escala
Esta presentación estará bajo la conducción del maestro Wilfredo Tarazona, figura clave en la formación de músicos académicos en el país. La obra requiere precisión, energía y una coordinación impecable entre coro y orquesta, elementos que estarán presentes en esta producción.
Para esta ocasión, la Filarmónica integrará a reconocidos conjuntos vocales de Lima como «The Linger Voices» y «Vox Aeterna». La participación conjunta de estas agrupaciones permitirá recrear la intensidad y el carácter monumental que distingue a esta obra, generando una experiencia sonora completamente envolvente.
Carmina Burana: una obra icónica de la música clásica
Estrenada en 1936, Carmina Burana se inspira en textos medievales que abordan temas relacionados al amor y la fortuna. Su estructura combina percusión, coro y orquesta para construir una narrativa musical cargada de dramatismo.
La célebre apertura “O Fortuna” se ha convertido en una de las composiciones más reconocibles de la música clásica, ampliamente utilizada en cine, publicidad y cultura popular. Esta pieza resume la esencia de la obra: una reflexión intensa sobre el destino y la naturaleza cambiante de la vida.
Inicio de temporada y acceso cultural en Lima
Con este concierto, la temporada sinfónica 2026 busca ampliar el alcance de la música clásica en Lima, acercando mucho más este estilo de propuesta musical. Además, se ha dispuesto que los conciertos se realicen los días sábado, como una medida orientada a facilitar la participación cultural. Este lanzamiento consolida la apuesta de la Filarmónica por posicionarse como uno de los referentes en la agenda cultural limeña, promoviendo espectáculos de alto nivel y fortaleciendo la difusión de la música académica.
Entradas y detalles del evento
Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital de Joinnus, donde el público podrá asegurar su asistencia a este esperado concierto.
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