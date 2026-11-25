A pocos días del Black Friday 2026, que se celebrará este viernes 27 de noviembre, las ofertas y promociones no son los únicos temas que generan conversación en internet.

La transparencia de los descuentos, las posibles estafas digitales y las facilidades de pago también concentran la atención de los consumidores latinoamericanos.

Un análisis de la agencia de comunicación LatAm Intersect, realizado con tecnología de la plataforma Delta Analytics BV, identificó las principales emociones y tendencias asociadas a esta campaña comercial durante los últimos 30 días en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

La investigación examinó contenidos de portales de noticias, Facebook, Instagram y TikTok, encontrando diferencias significativas entre países y plataformas digitales.

Black Friday en Perú: ¿qué emociones predominan en internet?

En el mercado peruano, la ira encabezó el análisis emocional de los portales de noticias con un 41,21 %, seguida de la sorpresa (17,21 %) y el miedo (16,39 %).

El estudio relaciona estos resultados con el escepticismo frente a la transparencia de los precios y los problemas asociados a las jornadas de descuentos.

Sin embargo, el comportamiento cambia según la plataforma digital:

Facebook: ira (31,50 %), anticipación (28,05 %) y miedo (22,65 %).

ira (31,50 %), anticipación (28,05 %) y miedo (22,65 %). Instagram: miedo (31,50 %), ira (30,49 %) y anticipación (19,52 %).

miedo (31,50 %), ira (30,49 %) y anticipación (19,52 %). TikTok: sorpresa (41,16 %), tristeza (31,32 %) y felicidad (17,03 %).

“Este análisis traza un retrato de los latinoamericanos frente a las situaciones de consumo y muestra cómo públicos diversos se posicionan frente a este tema. Es fundamental entender cada medio de acuerdo con su audiencia”, comentó Roger Darashah, director y cofundador de LatAm Intersect.

Estafas digitales, ahorro y facilidades de pago

En Perú, la conversación sobre el Black Friday también está marcada por el interés en las alternativas de financiamiento. Según el estudio, las compras en cuotas alcanzaron un 38,50 %, mientras que los envíos gratuitos figuran entre los temas de interés.

En contraste, la cobertura periodística peruana se concentra principalmente en la prevención de engaños durante esta temporada de compras.

Una tendencia similar se observa en Chile, donde las publicaciones periodísticas relacionadas con la prevención de estafas digitales alcanzaron el 97,57 %. En Colombia, las denuncias y los fraudes representaron el 52,34 % de la temática noticiosa analizada.

En México destacan las conversaciones sobre las facilidades de pago y los envíos gratuitos, mientras que en Argentina sobresale la búsqueda de precios competitivos (35,02 %) y el cashback, mecanismo que permite recuperar parte del dinero gastado en una compra (19,19 %).

Brasil: el mercado más optimista frente al Black Friday

A diferencia de otros mercados latinoamericanos, Brasil presenta un panorama favorable en torno a esta campaña comercial.

La felicidad predominó en Facebook (82,64 %), Instagram (80,52 %) y TikTok (62,46 %). En los portales de noticias, la anticipación alcanzó el 37,56 %.

Asimismo, el cashback concentró el 65,53 % de la conversación temática analizada en los portales de noticias brasileños.

El contraste regional se aprecia en las emociones predominantes de cada mercado:

País Portales de noticias Facebook Instagram TikTok Perú Ira Ira Miedo Sorpresa Argentina Ira Ira Sorpresa Sorpresa Brasil Anticipación Felicidad Felicidad Felicidad Chile Ira Ira Sorpresa Miedo Colombia Ira Sorpresa Sorpresa Sorpresa México Ira Ira Miedo Miedo

La transparencia de las ofertas, un desafío para las marcas

Los resultados evidencian que las conversaciones digitales vinculadas al Black Friday no son homogéneas en Latinoamérica. Mientras en Brasil predomina el entusiasmo, en otros mercados adquieren mayor relevancia las preocupaciones relacionadas con los descuentos y la seguridad de las compras.

“El Black Friday en Latinoamérica ha dejado de ser una mera campaña de ventas para convertirse en una prueba de fuego para la reputación corporativa”, aseguró Darashah.

El especialista destacó que las marcas deben respaldar sus ofertas con hechos para responder a las exigencias de transparencia de los consumidores y evitar impactos negativos en su reputación.