La temporada de fin de año no solo impulsa el comercio electrónico, también incrementa de forma significativa los riesgos de fraude digital.

Durante este periodo, el alto volumen de compras en línea, promociones y comunicaciones comerciales crea el escenario perfecto para que los ciberdelincuentes intenten engañar a los usuarios.

Un análisis de ESET advierte que el 62% de los ciberataques detectados en el Perú en los primeros meses del 2025 estuvo vinculado a campañas de phishing, una modalidad que se intensifica en diciembre debido al aumento de transacciones digitales y mensajes relacionados con ofertas de temporada.

Más compras online, más oportunidades para el engaño

El incremento del comercio digital en Navidad expone a los usuarios a un mayor número de anuncios, enlaces y notificaciones que circulan por redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.

Esta sobrecarga de información es aprovechada por los estafadores para suplantar a comercios conocidos mediante enlaces falsos y páginas web clonadas.

Estas plataformas fraudulentas suelen imitar con precisión el diseño de tiendas legítimas, lo que dificulta su detección a simple vista y aumenta la probabilidad de que los consumidores entreguen datos personales o financieros sin advertir el riesgo.

La prevención es clave durante la campaña navideña

Carlos Mendoza, director de Seguridad de Mapfre Perú, subraya que reforzar las medidas de seguridad en diciembre es fundamental.

“En estas fechas se incrementan tanto las transacciones como las comunicaciones digitales, lo que amplía las oportunidades para los ciberdelincuentes. Verificar el origen de cada mensaje, revisar cuidadosamente los enlaces y proteger las credenciales de acceso son acciones esenciales para evitar incidentes”, señala.

El especialista recalca que la prevención sigue siendo el principal aliado para garantizar compras seguras durante las fiestas.

Recomendaciones para reducir el riesgo de fraudes

Para disminuir la probabilidad de caer en estafas digitales durante la Navidad, los especialistas recomiendan aplicar las siguientes medidas:

Verificar siempre la legitimidad del comercio

Antes de ingresar información personal o financiera, es clave comprobar que el sitio web sea auténtico. El uso de https://, el candado de seguridad y una dirección web sin errores son señales básicas. Las páginas clonadas suelen presentar pequeñas inconsistencias en la URL o el diseño.

Acceder a promociones solo desde canales oficiales

El phishing sigue siendo la técnica de engaño más frecuente. Mensajes con supuestos descuentos, premios o avisos de entrega buscan redirigir al usuario a páginas falsas. Ante comunicaciones inesperadas, lo más seguro es ingresar directamente al sitio web o la aplicación oficial del comercio, evitando enlaces recibidos por SMS, WhatsApp o correo electrónico.

Desconfiar de ofertas poco realistas

Precios excesivamente bajos o mensajes que presionan para comprar de inmediato pueden ser señales de fraude. Revisar la trayectoria del comercio, su presencia digital, opiniones de otros usuarios y políticas de devolución ayuda a tomar decisiones más seguras.

Seguridad digital y control financiero

La protección también empieza en los dispositivos. Mantenerlos actualizados, usar contraseñas robustas, activar mecanismos de verificación adicional y evitar redes wifi públicas durante los pagos reduce de forma considerable el riesgo de accesos indebidos o robo de información.

Además, activar alertas de consumo y revisar periódicamente los estados de cuenta permite detectar operaciones no reconocidas de manera temprana. Ante cualquier movimiento sospechoso, informar de inmediato a la entidad financiera es clave para bloquear tarjetas y limitar el impacto del fraude.

En un contexto donde las transacciones en línea se multiplican durante la Navidad, MAPFRE destaca la importancia de la educación digital y la prevención para que los usuarios protejan su información y realicen sus compras con mayor confianza y tranquilidad.