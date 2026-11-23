El Perfil de la Búsqueda de Google, también conocido como Google Profile, permite mostrar en un solo lugar el contenido que publicas en distintas plataformas.

Si creas contenido en el Perú o en otro país de Latinoamérica, puedes comprobar si la opción para reclamar o crear un perfil ya está habilitada en tu cuenta.

¿Quiénes pueden reclamar un perfil de Google?

Debes tener 18 años o más y contar con al menos 10 mil seguidores o suscriptores en una sola plataforma admitida. Google acepta cuentas de YouTube, Instagram, TikTok y X para acreditar ese requisito.

Antes de empezar, comprueba que puedes iniciar sesión en la cuenta que vas a vincular. Si eliges YouTube, usa la cuenta de Google con la que administras el canal.

Cómo reclamar o crear tu perfil en Google

Abre la página oficial, pulsa Empezar e inicia sesión con la cuenta de Google que usarás para administrar el perfil. Reclamar mi perfil en Google Vincula una cuenta de contenido que cumpla el mínimo de seguidores o suscriptores. Pulsa Siguiente. Si Google encuentra un perfil asociado a esa cuenta, confirma que te corresponde y completa la verificación que te solicite. Si aún no existe, selecciona Crear perfil.

Cómo personalizar tu perfil después de reclamarlo

En Editar perfil puedes subir una foto, agregar enlaces y fijar las publicaciones o videos que quieras destacar. Si publicas en varias redes, usa los enlaces para que tus lectores o seguidores encuentren tus otras cuentas desde la misma página.