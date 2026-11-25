Si te robaron el celular y tenías tarjetas guardadas en Apple Pay o Google Wallet, bloquea el equipo a distancia y avisa cuanto antes a tu banco. Estas plataformas cuentan con mecanismos que dificultan los pagos no autorizados, pero el riesgo aumenta si el teléfono estaba desbloqueado o si alguien conoce tu código de acceso, advierte ESET Latinoamérica.

Además de las tarjetas, en el celular pueden quedar abiertas aplicaciones bancarias y billeteras virtuales. Por eso, también conviene bloquear la línea telefónica, cerrar las sesiones activas y revisar los movimientos de tus cuentas.

¿Pueden usar tus tarjetas digitales si te roban el celular?

Apple Pay y Google Wallet utilizan mecanismos de autenticación y tokenización. Esta última sustituye el número de la tarjeta por un identificador digital al momento de pagar. Según Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, estas medidas dificultan que un tercero haga compras con las tarjetas guardadas.

El riesgo aumenta si el celular estaba desbloqueado, si quien lo tiene conoce el PIN o si alguna aplicación financiera quedó abierta y permite operar sin volver a verificar la identidad. Desde una app bancaria o billetera virtual, un tercero podría consultar saldos, enviar dinero o realizar otras operaciones, según los controles de cada servicio.

Qué hacer de inmediato si te roban el celular

Bloquea el equipo a distancia. Si tienes Android, entra al Localizador de Google con la cuenta vinculada al celular, selecciona el dispositivo y usa la opción para protegerlo. Si tienes un iPhone, ingresa a Buscar desde iCloud, selecciona el equipo y activa el Modo perdido. Avisa a tu banco y a las aplicaciones de pago. Reporta el robo y solicita el bloqueo de las tarjetas asociadas. Pide también que suspendan el acceso desde el equipo robado y cierren las sesiones activas cuando corresponda. Pide a tu operador que bloquee la línea. Solicita el bloqueo de la SIM o eSIM para reducir el riesgo de que alguien use tu número para recibir códigos de verificación o recuperar cuentas. Cambia las contraseñas y cierra las sesiones abiertas. Prioriza el correo electrónico, la banca móvil, las billeteras virtuales y tu cuenta de Apple o Google. Revisa también WhatsApp y tus redes sociales. Si usas una aplicación de autenticación, comprueba que puedas recuperar el acceso desde otro dispositivo. Revisa tus movimientos. Comprueba si hay compras, pagos o transferencias que no reconoces. Si detectas alguno, repórtalo de inmediato a la entidad correspondiente e inicia el reclamo.

Cómo proteger tus tarjetas y cuentas antes de un robo

Configura un código de desbloqueo robusto, activa la biometría y reduce el tiempo de bloqueo automático. En iPhone, revisa las opciones Buscar mi iPhone y Protección del dispositivo en caso de robo. En Android, verifica que el Localizador de Google y las funciones antirrobo disponibles estén configurados.

Para las aplicaciones financieras, usa contraseñas distintas, activa las alertas de compras y transferencias y, si la app lo permite, establece límites de operación. Revisa periódicamente qué dispositivos tienen acceso a tus cuentas y cierra las sesiones que ya no uses.

ESET también recomienda ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla bloqueada, proteger la SIM con un PIN y evitar guardar claves bancarias en notas o fotos. Para recuperar cuentas importantes, configura una alternativa a los mensajes SMS.