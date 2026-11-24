«Tengo miedo». Con estas palabras, Jorge Mario Bergoglio dejó constancia de sus temores, sus dudas y su preocupación por no estar a la altura de sus responsabilidades. Estas y otras revelaciones forman parte de El diario personal del Papa Francisco, publicado este 24 de noviembre.

La obra permite descubrir una faceta íntima del pontífice argentino a través de anotaciones manuscritas que realizó durante más de tres décadas.

En ellas quedaron registradas sus experiencias místicas, crisis espirituales, tentaciones y su profunda confianza en la misericordia de Dios.

El libro, de 160 páginas, fue editado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la aprobación del papa León XIV. Según Vatican News, se publica en cinco idiomas y se distribuye en 94 países.

Una agenda que Francisco conservó durante más de tres décadas

Jorge Mario Bergoglio utilizó una agenda de cubierta de plástico negro para registrar sus experiencias espirituales desde sus años en Buenos Aires.

El documento, escrito con letra pequeña e inclinada, lo acompañó posteriormente durante su pontificado en la Casa Santa Marta, en el Vaticano.

Sus páginas contienen reflexiones sobre su labor pastoral, problemas de salud, momentos de cansancio físico y sentimientos de insuficiencia frente a las responsabilidades que asumió dentro de la Iglesia católica.

El cardenal Fernández, amigo cercano de Francisco, recuerda en el prólogo que descubrió aquella agenda durante una visita a la residencia del pontífice.

Tras conversar con León XIV y obtener su aprobación para publicar los escritos, el religioso argentino seleccionó aquellos testimonios que consideró de mayor valor espiritual para los lectores.

Las reveladoras anotaciones del papa Francisco

Entre los documentos publicados destacan diversos testimonios que permiten conocer las experiencias espirituales de Bergoglio y algunos acontecimientos decisivos en la historia reciente de la Iglesia.

3 de enero de 1999

«En la capilla, al hablar con el Señor, le dije que me había alejado de su presencia a causa de la dispersión. Él sonrió».

12 de febrero de 2013

«Ayer, el Papa renunció».

Esta breve anotación hace referencia a la histórica renuncia de Benedicto XVI, anunciada un día antes y que abrió el camino a la elección de Bergoglio como su sucesor.

21 de julio de 2013

«El 13 de marzo fui elegido Papa».

Francisco dejó así constancia de su elección como el primer pontífice latinoamericano de la historia de la Iglesia católica.

7 de junio de 2018

«Anoche vi la entrada del Infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Espié un poco y quedé aterrorizado. Fue antes de dormirme. Agarré el rosario como un arma. Doy gracias al Señor por esta ayuda. Solo la oración deja espacio para que el Señor nos salve».

18 de agosto de 2024

«En una breve retrospectiva de mi vida, vi las veces en que el Diablo se presentó ante mí. No consigo olvidar sus ojos en las dos primeras ocasiones: en el auto, cuando regresaba a casa, y en el coro, durante la misa».

Esta última anotación del diario concluye con una súplica a la Virgen María.

«Pido a la Virgen que cuide de mí y me ayude».

Las experiencias místicas y luchas espirituales de Francisco

Uno de los aspectos más reveladores del libro es el lado místico del papa Francisco. Sus apuntes describen experiencias que interpretó como encuentros con Jesús, manifestaciones del demonio y tentaciones que enfrentó mediante la oración.

En diferentes momentos de su vida, Bergoglio escribió sobre lo que identificaba como la presencia del mal y cómo recurría al rosario para encontrar fortaleza espiritual.

También dejó testimonios de experiencias que consideraba manifestaciones de la misericordia divina, entre ellas la percepción de una sonrisa de Jesús mientras oraba en una capilla.

Sus escritos reflejan además una profunda devoción por santa Teresa de Lisieux, san José y la Virgen María, figuras que ocuparon un lugar importante en su vida espiritual.

La crisis espiritual que atravesó durante su pontificado

Entre principios de 2021 y finales de 2022, mientras su salud se deterioraba, Francisco experimentó una profunda crisis espiritual que quedó documentada en sus anotaciones personales.

Vatican News relaciona esta etapa con la denominada «noche oscura», descrita por san Juan de la Cruz como una experiencia de despojamiento interior en el camino hacia una unión más profunda con Dios.

Durante este periodo, el pontífice escribió sobre sus temores, el agotamiento de sus propias fuerzas y la necesidad de confiar plenamente en la misericordia divina.

De aquella experiencia también surgió una renovación espiritual que se reflejaría en algunos de los últimos documentos de su pontificado.

Dos documentos que reflejan su transformación espiritual

El cardenal Fernández vincula esta experiencia interior con dos importantes textos publicados por Francisco en sus últimos años.

El primero es C’est la confiance, la exhortación apostólica de 2023 dedicada a santa Teresa de Lisieux, con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento.

El segundo es Dilexit nos, su última encíclica, publicada en 2024 y centrada en el amor humano y divino del Corazón de Jesucristo.

Según Fernández, ambos documentos constituyen una síntesis del pensamiento espiritual del último Francisco, marcado por la confianza en el amor de Dios y el compromiso con los demás.

El significado de su silencio ante la Virgen de Fátima

Otro episodio que adquiere un nuevo significado con la publicación del diario ocurrió durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en Portugal, en agosto de 2023.

En aquella ocasión, Francisco visitó el santuario de Fátima y permaneció en silencio ante la imagen de la Virgen, un gesto que generó diversas interrogantes entre quienes acompañaron su peregrinación.

Una anotación escrita en octubre de ese mismo año permite conocer cómo vivió aquel momento de recogimiento espiritual.

«Contemplé y oré», escribió Bergoglio.

La publicación de su diario ofrece así una nueva perspectiva sobre la vida del pontífice argentino, sus fragilidades humanas, sus experiencias de fe y la dimensión espiritual que acompañó sus decisiones al frente de la Iglesia católica.

Fuente: Vatican News, artículo del periodista Salvatore Cernuzio.