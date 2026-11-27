Ahora, el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de 2026, vuelve a poner en evidencia los retrasos del Estado. Mientras cerca de 27.000 expedientes ambientales siguen pendientes de evaluación, el Gobierno y el Congreso discuten nuevas propuestas para ampliar el plazo de formalización.

La falta de acuerdos mantiene en incertidumbre a miles de pequeños mineros y trabajadores artesanales. Algunos temen quedar fuera del proceso si no se aprueba una nueva norma para la formalización minera antes de fin de año. Por ello, representantes del sector han salido a las calles para exigir una solución.

Miles de expedientes pendientes evidencian los retrasos en la formalización minera

Uno de los principales problemas de la formalización minera en Perú es la demora de las entidades públicas para revisar los documentos que presentan los pequeños productores.

Un proyecto de ley presentado por la diputada Amalia Emilia Palomino, de Juntos por el Perú, advierte que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) acumula cerca de 27.000 expedientes de instrumentos de gestión ambiental pendientes de evaluación.

A esta cifra se suman 1.117 solicitudes de opinión técnica que estaban pendientes en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al 17 de agosto de 2026.

El documento también señala que, entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de julio de 2026, el Minem formalizó a solo 60 administrados, según información del propio ministerio.

Estas cifras forman parte de los argumentos para solicitar una ampliación del proceso. La iniciativa sostiene que los retrasos administrativos dificultan que los trabajadores cumplan con los requisitos exigidos por el Estado.

Por ello, plantea simplificar los procedimientos, brindar asistencia técnica a los pequeños productores y mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales.

Gobierno propone nueva ley para reemplazar el Reinfo hasta 2028

Ante el próximo vencimiento del registro, el Gobierno de Keiko Fujimori impulsa la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

La propuesta busca establecer nuevas reglas para el sector y dar plazo hasta junio de 2028 a los mineros inscritos en el Reinfo para completar los requisitos de formalización.

Sin embargo, el proyecto continúa pendiente de debate en una comisión del Congreso. Esta situación genera preocupación porque el registro vence el 31 de diciembre de 2026 y todavía no existe una legislación definitiva que garantice la continuidad del proceso.

Según informó Bloomberg, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, advirtió sobre las consecuencias de no aprobar una nueva norma antes de fin de año.

«Si no se aprueba nada hasta 31 de diciembre, todos lo mineros, incluso los informales que hay que ayudarlos, van a quedar en calidad de ilegal y no debemos llegar a esa solución», declaró el funcionario.

Shinno reconoció que el tiempo es limitado, pero consideró que el Congreso todavía puede avanzar si existe voluntad política.

Juntos por el Perú plantea ampliar la formalización minera hasta 2029

La propuesta del Gobierno no es la única que se encuentra sobre la mesa. La diputada Amalia Emilia Palomino, de Juntos por el Perú, presentó una iniciativa para ampliar por tres años el proceso de formalización minera.

El proyecto plantea extender la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029 o hasta que entre en vigor la nueva Ley MAPE y su reglamento.

La iniciativa busca modificar el Decreto Legislativo 1293. Su objetivo es evitar que los trabajadores pierdan la posibilidad de continuar sus trámites mientras el país aprueba una legislación definitiva.

El documento también recoge cifras atribuidas a la Sunat sobre los aportes tributarios de los inscritos en el Reinfo. Según esos datos, entre enero y octubre de 2024 aportaron S/1.155 millones al fisco. En el mismo periodo de 2025, el monto llegó a S/1.792 millones.

De esta manera, el debate no solo gira en torno al tiempo que necesitan los mineros para formalizarse. También incluye el impacto económico de esta actividad y la capacidad del Estado para atender los procedimientos pendientes.

Mineros artesanales protestan por falta de soluciones

La incertidumbre sobre el futuro del Reinfo ha provocado nuevas movilizaciones en distintas partes del país.

El martes 24 de noviembre, cientos de mineros artesanales llegaron al Centro de Lima y ocuparon la avenida Abancay para exigir garantías que les permitan continuar trabajando.

El gremio de la CONFEMIN salió a marchar por las calles de Lima

La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) informó que participaron sus bases de las regiones del norte, centro y sur.

Las protestas también se desarrollaron en Juliaca. Los trabajadores reclaman una ampliación del plazo de formalización y cuestionan los retrasos de las entidades públicas.

CONFEMIN exige una prórroga de cuatro años. Además, solicita un nuevo censo para incorporar al proceso a los mineros que actualmente no están inscritos en el Reinfo.

Entre sus pedidos también figuran cambios en las reglas de las concesiones mineras para liberar áreas que considera inactivas. La organización ha solicitado, además, la salida del ministro Guillermo Shinno y de la viceministra Mayra Figueroa, a quienes acusa de incompetencia y conflictos de interés.

La confederación convocó a otra protesta nacional para el 1 de diciembre.

Gremio minero cuestiona nuevas prórrogas del Reinfo

Mientras los trabajadores exigen más tiempo para completar sus trámites, el sector empresarial mantiene una posición distinta.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considera que el Reinfo ha terminado dando cobertura a actividades ilegales, pese a que fue creado como un mecanismo temporal para facilitar la formalización.

Su vicepresidente, Gonzalo Quijandría, rechazó una nueva ampliación del registro.

«Sabemos que el Reinfo viene acompañado de economías ilegales y no es lógico ni ético renovarlo una vez más», declaró ante empresarios y funcionarios del Gobierno.

El gremio respalda la Ley MAPE, pero solicita mayores controles sobre las plantas de procesamiento y mejores sistemas para conocer el origen de los minerales y los insumos utilizados en esta actividad.

Quijandría también cuestionó la advertencia del ministro Shinno sobre la situación legal de los trabajadores cuando venza el registro. Sostuvo que el vencimiento del Reinfo no significa que todos los mineros en proceso de formalización puedan ser perseguidos automáticamente.

Conflictos mineros y pérdidas económicas aumentan la preocupación

La falta de una solución para la formalización minera también tiene consecuencias para el resto del sector.

Según Bloomberg, los conflictos entre mineros informales e ilegales y grandes empresas son cada vez más frecuentes. Las disputas por derechos mineros que involucran a MMG Ltd. y Southern Copper Corp. han retrasado algunos proyectos.

Además, la minería no regulada afecta la recaudación fiscal y puede reducir el interés de los inversionistas en el país.

El problema también tiene un componente social. La minería artesanal y de pequeña escala representa una fuente importante de ingresos para familias de zonas rurales donde existen pocas oportunidades de empleo.

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre. Por ello, las dificultades para desarrollar nuevos proyectos también generan preocupación por el abastecimiento de este metal, necesario para las redes eléctricas, los vehículos eléctricos y los centros de datos.

Por ahora, el Congreso tiene pendiente definir el futuro de la formalización minera en Perú. El Gobierno busca aprobar la Ley MAPE con un plazo hasta junio de 2028, mientras que Juntos por el Perú propone extender el proceso hasta 2029 y CONFEMIN exige cuatro años adicionales.

El problema de fondo sigue siendo el mismo: después de años de prórrogas, miles de trámites continúan pendientes y el Estado todavía no logra establecer un proceso que permita a los pequeños mineros cumplir con las exigencias legales.