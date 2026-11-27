Mano Menezes anunció al mediodía a los convocados de Perú para enfrentar a Panamá en el último amistoso internacional de 2026.
El entrenador brasileño presentó este viernes una nómina de 24 futbolistas, con varias novedades y una marcada presencia de jugadores que militan en la Liga 1.
El encuentro se disputará el próximo miércoles 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, desde las 6:00 p. m. (hora peruana).
¿Quiénes son los convocados de Perú para enfrentar a Panamá?
La convocatoria de la selección peruana está conformada por tres arqueros, nueve defensores, siete mediocampistas y cinco delanteros. Entre los nombres más llamativos aparecen futbolistas que tendrán una oportunidad de mostrarse con la camiseta de la selección absoluta.
Arqueros:
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
- Diego Enríquez (Sporting Cristal).
- César Bautista (Sporting Cristal).
Defensas:
- Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso).
- Arón Sánchez (Juan Pablo II).
- Carlos Cabello (Cienciano).
- Erick Canales (Deportivo Garcilaso).
- Jonathan Bilbao (Carabobo de Venezuela).
- Mathías Llontop (Sport Boys).
- Matías Lazo (FBC Melgar).
- Matías Zegarra (FBC Melgar).
- Samuel Pereda (Alianza Lima).
Mediocampistas:
- Beto da Silva (Deportivo Garcilaso).
- Diego Soto (Cusco FC).
- Erinson Ramírez (Juan Pablo II).
- Gerson Barreto (Cienciano).
- Hernán Lupu (Alianza Atlético).
- Mauricio Arrasco (FC Cajamarca).
- Oslimg Mora (Sport Boys).
Delanteros:
- Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal).
- Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso).
- Jhonny Vidales (FBC Melgar).
- Matías Succar (Cienciano).
- Maxloren Castro (Sporting Cristal).
Novedades de la convocatoria de Mano Menezes
Llama la atención la presencia de futbolistas que no suelen integrar las nóminas habituales. Destacan Jonathan Bilbao y Mauricio Arrasco, además del regreso de Beto da Silva.
Solo dos de los jugadores convocados militan actualmente en el extranjero: Jonathan Bilbao, del Carabobo de Venezuela, y Bassco Soyer, del Gil Vicente en Portugal.
Dado que este encuentro no se encuentra en el calendario de la fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.
¿Cuándo juega Perú contra Panamá?
El partido entre Perú y Panamá se jugará el miércoles 9 de diciembre a las 6:00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, tendrá una nueva oportunidad para evaluar jugadores y continuar su proceso de cara a las próxima eliminatorias.