Mano Menezes anunció al mediodía a los convocados de Perú para enfrentar a Panamá en el último amistoso internacional de 2026.

El entrenador brasileño presentó este viernes una nómina de 24 futbolistas, con varias novedades y una marcada presencia de jugadores que militan en la Liga 1.

El encuentro se disputará el próximo miércoles 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, desde las 6:00 p. m. (hora peruana).

¿Quiénes son los convocados de Perú para enfrentar a Panamá?

La convocatoria de la selección peruana está conformada por tres arqueros, nueve defensores, siete mediocampistas y cinco delanteros. Entre los nombres más llamativos aparecen futbolistas que tendrán una oportunidad de mostrarse con la camiseta de la selección absoluta.

Arqueros:

Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Diego Enríquez (Sporting Cristal).

César Bautista (Sporting Cristal).

Defensas:

Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso).

Arón Sánchez (Juan Pablo II).

Carlos Cabello (Cienciano).

Erick Canales (Deportivo Garcilaso).

Jonathan Bilbao (Carabobo de Venezuela).

Mathías Llontop (Sport Boys).

Matías Lazo (FBC Melgar).

Matías Zegarra (FBC Melgar).

Samuel Pereda (Alianza Lima).

Mediocampistas:

Beto da Silva (Deportivo Garcilaso).

Diego Soto (Cusco FC).

Erinson Ramírez (Juan Pablo II).

Gerson Barreto (Cienciano).

Hernán Lupu (Alianza Atlético).

Mauricio Arrasco (FC Cajamarca).

Oslimg Mora (Sport Boys).

Delanteros:

Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal).

Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso).

Jhonny Vidales (FBC Melgar).

Matías Succar (Cienciano).

Maxloren Castro (Sporting Cristal).

Novedades de la convocatoria de Mano Menezes

Llama la atención la presencia de futbolistas que no suelen integrar las nóminas habituales. Destacan Jonathan Bilbao y Mauricio Arrasco, además del regreso de Beto da Silva.

Solo dos de los jugadores convocados militan actualmente en el extranjero: Jonathan Bilbao, del Carabobo de Venezuela, y Bassco Soyer, del Gil Vicente en Portugal.

Dado que este encuentro no se encuentra en el calendario de la fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

¿Cuándo juega Perú contra Panamá?

El partido entre Perú y Panamá se jugará el miércoles 9 de diciembre a las 6:00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, tendrá una nueva oportunidad para evaluar jugadores y continuar su proceso de cara a las próxima eliminatorias.