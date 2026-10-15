La selección peruana buscará mejorar su rendimiento futbolístico en noviembre con dos partidos amistosos ante Bolivia y Honduras. Los encuentros forman parte de la planificación del técnico Mano Menezes, quien pretende evaluar al equipo y probar nuevas alternativas de cara a las próximas Eliminatorias.

La selección nacional disputará el primer encuentro ante Bolivia en Lima y posteriormente viajará a Cusco para medirse con Honduras. Los partidos están previstos para el 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

La elección de los rivales responde a la necesidad de encontrar un equilibrio entre exigencia competitiva y oportunidades para desarrollar una propuesta ofensiva.

Una campaña negativa

Durante sus recientes encuentros internacionales, Perú enfrentó a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, en una gira que dejó resultados poco favorables para el combinado nacional.

Bolivia representa un rival regional que compitió en las últimas Eliminatorias y que estuvo cerca de clasificar al Mundial 2026.

Además, ambos equipos se enfrentaron a finales del año pasado en Chincha, donde la selección peruana consiguió una victoria por 2-0 en un encuentro de preparación.

Por su parte, Honduras es un adversario conocido para la Bicolor. En marzo de este año, ambas selecciones empataron 2-2, resultado que permitirá al comando técnico contar con un antecedente reciente para preparar el próximo enfrentamiento.

Nuevos convocados a aclimatación

Uno de los aspectos más importantes de esta planificación será el partido en Cusco. La intención del entrenador brasileño es evaluar el desempeño de Perú en la altura y aprovechar las condiciones geográficas para desarrollar una alternativa de localía de cara a futuros compromisos internacionales.

Para ello, el cuerpo técnico deberá considerar un periodo de aclimatación para los futbolistas convocados, tanto del torneo local como del extranjero. La delegación viajaría a Cusco después de disputar el primer amistoso en Lima.

Con estos encuentros, Menezes tendrá una nueva oportunidad para observar jugadores, ajustar el funcionamiento colectivo y fortalecer el rendimiento de una selección que busca recuperar competitividad en el ámbito internacional.