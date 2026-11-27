La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, anunció que ya no viajará a Colombia el próximo 3 de diciembre de 2026. Acordó con Abelardo de la Espriella, la postergación del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia. Dice que la decisión responde a la emergencia que atraviesa la región Piura debido a las intensas lluvias e inundaciones.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la mandataria informó que conversó con el presidente colombiano para coordinar la postergación de la actividad.

«Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas», expresó Fujimori. Indicó además que solicitó al premier, Luis Galarreta, gestionar ante el Senado que se deje sin efecto el pedido de autorización para su viaje.

Gobierno solicita retirar autorización de viaje de Keiko Fujimori

La decisión se produjo cuando el Senado tenía previsto debatir este viernes 27 de noviembre la solicitud de autorización presentada por el Ejecutivo para que Keiko Fujimori pudiera viajar a Colombia.

Luis Galarreta, comunicó al titular del Senado, Miguel Ángel Torres, que el Ejecutivo había decidido suspender el encuentro bilateral y, como consecuencia, el viaje presidencial.

Por ello, solicitó que el pedido de autorización no fuera sometido a debate ni votación durante la sesión plenaria programada para esa jornada. Además, el documento señala que posteriormente se formalizará el retiro de la solicitud mediante la comunicación oficial correspondiente y el acuerdo del Consejo de Ministros.

¿Qué actividades tenía previstas Keiko Fujimori en Colombia?

La visita presidencial estaba programada para el jueves 3 de diciembre en Barranquilla, Colombia. El objetivo principal era participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

De acuerdo con la solicitud presentada al Senado, la agenda contemplaba una reunión privada entre ambos mandatarios, una sesión plenaria con los ministros de Estado y la suscripción de la Declaración Presidencial de Barranquilla.

Entre los principales temas que iban a abordarse figuraban la seguridad, lucha contra la delincuencia y la minería ilegal.

Por el momento, el encuentro bilateral quedó postergado.