Revisa si te corresponde el nuevo bono alimentario. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lima, Piura y Cajamarca son las regiones con mayor avance en el pago del subsidio que arrancó el 2 de noviembre.

Ya a finales de noviembre se ha pagado el bono alimentario más un millón 400 mil peruanos, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El bono alimentario de S/270, entregado por el gobierno, busca aliviar el incremento de productos de la canasta familiar.

Aquí el paso a paso:

Ingresar a: https://www.gob.pe/bonoalimentario Ir al botón “Consulta con tu DNI”. Se abrirá una nueva página. La persona deberá rellenar los recuadros en blanco y poner el número de su DNI, la fecha de emisión del documento y dar ‘check’ en la casilla “No soy un robot”. Aceptar la política de privacidad y click en “Consulta si eres beneficiario”. La página arrojará el resultado si a la persona le corresponde o no el bono.

Cómo acceder al bono

El único espacio para consultar sobre el bono es el portal www.bonoalimentario.gob.pe, que estará disponible las 24 horas del día, y si la persona no tiene acceso a Internet, puede llamar a la línea gratuita 101, y que estará disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (Ver horarios especiales)

¿Cuáles son los nuevos horarios para cobrar el bono alimentario?

Los horarios especiales serán del 1 al 20 de diciembre, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Como parte de las estrategias para atender la alta demanda en los pagos a los beneficiarios de la subvención económica Bono Alimentario, el Banco de la Nación ha dispuesto adelantar el horario de atención en 86 agencias a nivel nacional, del 1 al 20 de diciembre, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

¿Cuáles serán las modalidades de pago del Bono Alimentario?

Según el reglamento, los beneficiarios podrán cobrar el bono de S/ 270 en:

Depósito en cuenta.

Billetera digital.

Cuenta DNI del Banco de la Nación.

Cobro en ventanilla.

Otros que se implementen en coordinación con las entidades financieras con las que se disponga de convenios vigentes.

Regiones con mayor avance del pago

El Midis informó que Lima cuenta con la mayor cantidad de beneficiarios que ya cobraron los S/270 que brinda el Gobierno (165.598 personas), seguido de Piura (56.435) y Cajamarca (48.188). Estas personas, que ya recibieron el subsidio monetario pertenecen a las modalidades de depósito en cuenta bancaria, billeteras digitales (Yape, Tunki y Agora) y pago en ventanillas del Banco de la Nación.

Le siguen las regiones de La Libertad (42.733), Cusco (37.321), Junín (37.185), San Martín (36.847), Lambayeque (33.144), Puno (30.939) y Loreto (28.263).

A nivel nacional ya cobraron el bono alimentario un total de 733.826 personas (17.3 %), de las cuales 475. 671 personas lo recibieron mediante depósito en cuenta. En tanto, 131.160 personas lo hicieron vía billeteras digitales.

Asimismo, los beneficiarios que no tienen cuentas bancarias y han recibido su pago en ventanillas del Banco de la Nación suman 126.995 personas.

Evite las estafas

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía a que solo reciban orientación por los medios oficiales y no acudir a tramitadores, no compartir información personal, no divulgar códigos o claves de retiro, y no consultar en otras páginas de dudosa procedencia.

“Este bono ya no va a ser por familia, porque allí ha habido debate en el Consejo de Ministros y ahora va a ser por persona”, comentó a Punto Final. “El público objetivo van a ser las personas más vulnerables, pero esta vez vamos a tener que urgar lo más que se pueda”

Se informó que todos los peruanos que trabajen en instituciones públicas, privadas o independientes y reciban un monto por encima de 3 500 soles no serán parte de este bono.

En esa línea, señaló que, aproximadamente, unos 13 millones estarían recibiendo el bono, “pero el número de personas beneficiadas depende del informe del Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social)”.

“Lo que sí está en conversación, es que va a ser 350 soles por persona. Así que si una familia tiene lo mínimo, entonces una pareja, sería 700”, calculó. “Recibirían más o menos 13 millones de personas, entonces eso aun está en evaluación, porque es un nuevo mecanismo”.

Respecto a cómo se piensa sacar el dinero para dicho subsidio, explicó que “esa parte compete al ministro de Economía y Finanzas”, el cual lo evaluará con el Ministerio de Salud y diferentes ministerios que les corresponda el tema.

“Pero lo que sí nosotros no queremos es que exista irregulares y vamos a evitar en lo posible. Se está tomando todas las precauciones y es por eso que en el último consejo de ministros no se ha aprobado”, indicó.