Luego del feriado del jueves 1 de enero, el calendario laboral peruano entra en un período sin pausas oficiales, especialmente para los trabajadores del sector privado.

El próximo descanso nacional recién llegará con Semana Santa, que en el 2026 se celebrará el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Estas fechas, al ser móviles, cambian cada año, pero en esta ocasión permitirán uno de los pocos feriados largos confirmados con anticipación.

En términos generales, el Perú mantendrá 16 feriados nacionales durante el 2026, siempre que no se introduzcan modificaciones a la legislación vigente.

Dado que el feriado de Año Nuevo ya quedó atrás, aún restan 15 fechas oficiales que marcarán pausas en la agenda laboral, académica y administrativa.

Más allá del descanso, estos días suelen ser aprovechados para viajes internos, reuniones familiares, actividades recreativas o simplemente para desconectarse del ritmo cotidiano.

Feriados y descanso obligatorio: ¿a quiénes aplica?

Los feriados nacionales están regulados por el Decreto Legislativo N.° 713. Esta norma establece que tanto los trabajadores del sector público como del privado, así como los estudiantes, tienen derecho a descanso remunerado durante estas fechas.

Es decir, el trabajador percibe su salario habitual aun cuando no preste servicios ese día.

Este marco legal convierte a los feriados en una herramienta clave de protección laboral, ya que garantiza un equilibrio entre la vida personal y las obligaciones profesionales, sin afectar la remuneración del trabajador.

Calendario completo de feriados en Perú para el 2026

A continuación, el listado oficial de feriados nacionales previstos para el 2026:

Jueves 2 de abril: Semana Santa

Semana Santa Viernes 3 de abril: Semana Santa

Semana Santa Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad

Este calendario muestra que julio será uno de los meses con mayor concentración de feriados, mientras que otros periodos del año carecerán completamente de días libres oficiales.

¿Qué pasa si trabajas durante un feriado?

La ley peruana es clara respecto a la compensación por laborar en un feriado. Si el trabajador presta servicios en una fecha feriada y no recibe un descanso sustitutorio en otro día, el empleador debe pagar:

La remuneración correspondiente al feriado

La remuneración por el día trabajado

Un recargo adicional del 100 %

En la práctica, esto equivale a un pago triple. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave, con multas que pueden variar entre S/ 1.058 y S/ 24.163, dependiendo del tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Días no laborables: la diferencia clave con los feriados

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables son establecidos por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo y suelen aplicarse principalmente al sector público.

Estos días funcionan como “puentes” para unir feriados con fines de semana y así generar descansos prolongados.

Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado la relación de días no laborables para el 2026.

Cuando se declaran, los trabajadores reciben su remuneración habitual, pero deben compensar posteriormente las horas no trabajadas, según lo disponga cada entidad. En estos casos, no existe pago adicional ni sobretasa.

Feriados que caen en fin de semana en 2026

Durante el 2026, tres feriados nacionales coincidirán con domingo, lo que significa que no generarán descanso adicional para la mayoría de trabajadores del sector privado:

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Estas fechas no se trasladan a otros días, salvo que el Ejecutivo declare jornadas no laborables complementarias.

Meses con más y menos feriados

De los doce meses del año, nueve contarán con al menos un feriado nacional: enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

En contraste, febrero, marzo y septiembre no tendrán ningún feriado oficial, lo que los convierte en los periodos más largos sin pausas laborales.

El origen histórico del feriado

El término “feriado” proviene del latín feriae, usado en la Antigua Roma para denominar los días consagrados al culto religioso y al descanso ciudadano.

Durante estas jornadas sagradas, se prohibía cualquier actividad productiva, política o judicial, sentando las bases de la pausa laboral obligatoria que aún persiste en las legislaciones modernas.

Con el paso del tiempo, la palabra “feria” evolucionó hacia el concepto de mercado y comercio, pero “feriado” conservó su significado original de inactividad oficial, diferenciándose del bullicio comercial que suele acompañar a las festividades actuales.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable en Perú? El feriado es un descanso obligatorio establecido por ley y aplica tanto al sector público como al privado, con derecho a descanso remunerado. En cambio, el día no laborable es dispuesto por el Poder Ejecutivo y se aplica principalmente al sector público; no implica pago adicional y las horas dejadas de trabajar deben compensarse posteriormente. ¿Quiénes descansan durante los feriados nacionales en el Perú? Durante los feriados nacionales descansan los trabajadores del sector público y privado, así como los estudiantes. En estas fechas se suspenden las actividades laborales y académicas, manteniéndose el pago habitual para los trabajadores. ¿Cuántos feriados oficiales tendrá el Perú en el 2026? En el 2026, el Perú contará con 16 feriados nacionales. Como el feriado del 1 de enero ya se habrá celebrado, restarán 15 fechas oficiales a lo largo del año. ¿Cuánto deben pagarle a un trabajador si labora en un feriado? Si un trabajador labora en un feriado y no recibe un descanso sustitutorio, el empleador debe pagar el feriado más la remuneración diaria y una sobretasa del 100 %, lo que equivale a un pago triple por ese día. ¿Qué ocurre si el empleador no paga correctamente el trabajo en feriado? No cumplir con el pago correspondiente por laborar en un feriado constituye una infracción muy grave. Las multas pueden ir desde S/ 1.058 hasta S/ 24.163, dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Los feriados que caen en domingo se trasladan a otro día? No. En el Perú, los feriados que coinciden con sábado o domingo no se trasladan automáticamente ni generan días libres adicionales, salvo que el Gobierno declare días no laborables complementarios. ¿Qué feriados forman fines de semana largos en el 2026? Hasta el momento, el único feriado largo confirmado oficialmente para el 2026 es Semana Santa, que va del jueves 2 al domingo 5 de abril, considerando el fin de semana. ¿Cuándo se publican los días no laborables en el Perú? La lista de días no laborables del sector público se publica mediante decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano, generalmente a lo largo del mismo año en que se aplican, y no necesariamente con mucha anticipación.