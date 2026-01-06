¡Atención! Indecopi lanzó una alerta a la ciudadanía a través de su Sistema de Alertas de Consumo, tras conocerse el retiro voluntario de un lote de la Förmula infantil NAN Supreme Pro 2, debido a la posible presencia de una toxina que podría afectar la salud de los menores.

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) la medida fue comunicada por la empresa Nestlé Marcas Perú S.A.C.

Esta informó sobre el retiro del lote 52840742F2, correspondiente al producto NAN Supreme Pro 2, en presentación de lata de 800 gramos, con Registro Sanitario I3000024E NANSMR.

Posible presencia de cereulida motivó el retiro del mercado

De acuerdo con la información proporcionada por el proveedor a la autoridad, existiría la probabilidad de que el lote mencionado contenga cereulida, una toxina que puede generar efectos adversos como vómitos y diarrea, especialmente en la población infantil.

Ante este riesgo potencial, se optó por un retiro preventivo del producto del mercado nacional.

Si bien hasta la fecha no se han reportado casos de menores afectados, el proveedor indicó que aproximadamente 4 150 latas de este lote habrían sido ofertadas en el mercado peruano.

No obstante, la cantidad exacta de unidades efectivamente adquiridas por los consumidores aún se encuentra en proceso de evaluación.

Recomendaciones para padres y cuidadores

Frente a esta alerta, el Indecopi exhortó a los consumidores a evitar el consumo de las fórmulas infantiles que correspondan al lote señalado y a comunicarse directamente con el proveedor para recibir orientación sobre las acciones a seguir.

Para atender las consultas de los consumidores, Nestlé Marcas Perú S.A.C. habilitó los siguientes canales de contacto:

Teléfono gratuito: 0800 10210

0800 10210 Correo electrónico: servicioalconsumidor@pe.nestle.com

Canales oficiales de información y reporte

Los ciudadanos interesados en conocer mayores detalles sobre esta alerta pueden acceder a la información completa a través del portal oficial del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi.

Asimismo, en caso de haber experimentado algún incidente relacionado con el producto alertado, pueden reportar la situación directamente mediante los canales digitales habilitados por la entidad.

El Indecopi recordó que el Sistema de Alertas de Consumo tiene como finalidad difundir información relevante sobre productos que podrían representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad y salud de los consumidores o sus bienes, con base en datos proporcionados por los proveedores y las autoridades competentes.