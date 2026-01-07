Ante la culminación de una relación laboral o el despido laboral, muchos trabajadores desconocen cuánto dinero deben recibir o qué pasos seguir para hacer valer sus derechos.

Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pone a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de Liquidación de Beneficios Sociales, una herramienta clave que permite a los trabajadores acceder a información clara, confiable y referencial sobre los montos que les corresponden según la normativa vigente.

Este servicio, brindado a través del Centro de Servicios Laborales, está diseñado para orientar a quienes han finalizado su vínculo laboral, ya sea por renuncia, despido o término de contrato, y necesitan respaldo técnico para negociar o iniciar un reclamo con sustento legal.

Orientación técnica para decisiones informadas

El titular del MTPE, Óscar Fausto Fernández Cáceres, destacó que este servicio cumple un rol fundamental al empoderar a los trabajadores con información precisa.

Según señaló, conocer el cálculo referencial de la liquidación permite tomar decisiones informadas y actuar con mayor seguridad frente al empleador.

“Buscamos que cada trabajador tenga claridad sobre sus beneficios sociales al finalizar la relación laboral, para que pueda reclamar o negociar con respaldo técnico y conocimiento de sus derechos”, afirmó el ministro.

Más de 125 mil atenciones a nivel nacional en 2025

El servicio de liquidación de beneficios sociales forma parte de una política de fortalecimiento de la atención ciudadana impulsada por el MTPE.

Solo en lo que va del 2025, el Centro de Servicios Laborales ha registrado 125 769 atenciones en todo el país, consolidándose como un espacio clave en la defensa de los derechos laborales.

Del total de atenciones, 74 395 correspondieron a consultas para trabajadores y empleadores, 36 609 a patrocinio judicial gratuito y 14 765 al servicio de liquidación de beneficios sociales.

Las consultas más frecuentes estuvieron vinculadas a despidos arbitrarios, gratificaciones, CTS y vacaciones, lo que evidencia la alta demanda de orientación laboral oportuna y especializada.

Actuar de inmediato ante un despido arbitrario

En ese contexto, el ministro Fernández Cáceres enfatizó la importancia de actuar sin demora frente a un despido arbitrario.

Explicó que cuando un trabajador es impedido de ingresar de manera sorpresiva a su centro de labores, debe acudir de inmediato al Centro de Servicios Laborales para recibir orientación y activar los mecanismos de protección desde el primer momento.

Esta acción temprana puede ser determinante para la defensa efectiva de los derechos laborales y el acceso a los servicios legales que ofrece el Estado.

Servicios gratuitos con acompañamiento legal completo

Además del servicio de liquidación, el Centro de Servicios Laborales brinda cuatro servicios gratuitos y especializados: consultas al trabajador y empleador, conciliación administrativa laboral, liquidación de beneficios sociales y patrocinio judicial gratuito.

Sobre este último, el titular del MTPE remarcó que el Estado acompaña al trabajador durante todo el proceso judicial.

“Desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, el MTPE ofrece defensa legal gratuita para quienes lo requieran”, precisó.

Historias que reflejan el impacto del servicio

La experiencia de los usuarios demuestra la importancia de este acompañamiento. Patricia León González, de 52 años, acudió al Centro de Servicios Laborales tras culminar su relación laboral en una institución educativa, donde trabajó durante nueve meses. Su objetivo era conocer el monto de su liquidación y recibir orientación legal.

Tras la atención recibida, obtuvo información clara sobre sus derechos y los pasos a seguir. Al respecto, el ministro reafirmó el compromiso institucional: “Nuestro objetivo es que ningún trabajador se retire con dudas o desinformación. En el MTPE brindamos asesoría clara y respaldo legal para que puedan ejercer plenamente sus derechos”.

Atención presencial, virtual y calculadora digital

La atención del Centro de Servicios Laborales se realiza de manera presencial y virtual. Los ciudadanos pueden acudir a la sede central ubicada en Av. Salaverry N.° 655 (Jesús María), así como a las sedes de Lima Este (San Juan de Lurigancho) y Lima Sur (Villa El Salvador), de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Asimismo, el MTPE ofrece atención virtual mediante citas programadas a través de videollamadas o llamadas telefónicas en su página web.

Como complemento, se ha puesto a disposición una calculadora virtual de beneficios sociales, que permite obtener una estimación preliminar de la liquidación de forma rápida y sencilla.

Esta herramienta, según destacó el ministro Óscar Fausto Fernández Cáceres, fortalece la autonomía del trabajador y le brinda información clave antes de iniciar cualquier trámite formal.