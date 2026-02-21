Con el inicio del año escolar, los estudiantes buscan herramientas que les permitan gestionar mejor su tiempo y elevar su rendimiento. Por ello, el Galaxy S25 integra Galaxy AI para convertir el smartphone en un asistente académico que optimiza tareas, promueve la productividad y mejora la experiencia educativa en cada momento del día.

Rutina organizada desde la primera hora

La función Now Brief activa un panorama inmediato apenas suena la alarma, mostrando el clima y los compromisos del día sin abrir varias aplicaciones. Esta vista inteligente permite revisar clases, entregas y pendientes en segundos, facilitando la planificación diaria. Gracias a la inteligencia artificial, el estudiante prioriza actividades y se mantiene organizado. Así, la jornada comienza con mayor control, orden y enfoque.

De la grabación al resumen automático

El Asistente de Transcripción y Resumen convierte las clases grabadas en texto estructurado e identifica a los distintos interlocutores.

A continuación, la Galaxy AI genera un compendio con las ideas centrales; lo que simplifica el repaso y ahorra tiempo de estudio.

En lugar de revisar audios extensos, el alumno accede a un contenido claro y organizado. Esta herramienta fortalece la comprensión y optimiza la preparación para exámenes o trabajos.

Redacción profesional y creatividad impulsada por IA

El Asistente de Escritura mejora correos y mensajes académicos al ajustar tono y estilo en tiempo real, garantizando una comunicación formal y precisa.

A la par, Photo Assist y la Edición Generativa permiten retocar imágenes, eliminar objetos o ampliar fondos con resultados realistas.

La experiencia se complementa con el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, gráficos con Ray Tracing y la integración con SmartThings, que facilita adaptar el entorno de estudio desde el celular.

Todo converge en un ecosistema diseñado para productividad y entretenimiento equilibrado.

