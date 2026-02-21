Bajo el impulso de la temporada de celebraciones, Xiaomi refuerza su línea de audio con el lanzamiento del Xiaomi Sound Party, un parlante portátil creado para transformar encuentros espontáneos en experiencias memorables.

Diseñado para acompañar escapadas de fin de semana, tardes en la playa o reuniones en la terraza, el dispositivo apuesta por potencia, conectividad avanzada y autonomía prolongada como sus principales atributos.

Potencia envolvente para cualquier escenario

En un momento en que las reuniones sociales migran hacia parques, piscinas y espacios abiertos, contar con un equipo que combine movilidad y rendimiento resulta esencial.

El Xiaomi Sound Party integra una salida de 30W,¹ capaz de proyectar un sonido envolvente de 360°, con bajos intensos y agudos definidos que mantienen la claridad incluso cuando el volumen alcanza su punto más alto.

Gracias a su formato compacto, el parlante se adapta con facilidad a distintos entornos sin sacrificar presencia sonora.

Así, tanto una reunión íntima como una celebración más numerosa pueden disfrutar de una experiencia auditiva equilibrada y potente.

Conectividad expandida y sincronización inteligente

Uno de los aspectos más destacados del Xiaomi Sound Party es su capacidad de ampliar la experiencia sonora. Incorpora Bluetooth 5.3 y la función Party Connect, lo que permite enlazar de manera inalámbrica hasta 100 parlantes compatibles.

Esta tecnología sincroniza tanto el audio como la iluminación integrada, creando una atmósfera envolvente y coordinada en diferentes puntos del espacio.

De este modo, los usuarios pueden distribuir el sonido sin depender de cables ni configuraciones complejas. Una reunión pequeña puede escalar rápidamente a un evento de mayor magnitud, manteniendo la música fluida y alineada en cada rincón del lugar.

Resistencia y autonomía para largas jornadas

Pensado para acompañar el ritmo del verano, el dispositivo cuenta con certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua,² lo que le permite soportar salpicaduras en la piscina o el contacto con arena en la playa. Esta característica refuerza su perfil como aliado ideal para exteriores y entornos dinámicos.

Además, incorpora una batería de alta capacidad que brinda hasta 12 horas de reproducción continua³ con una sola carga.

Su diseño ergonómico con correa facilita el transporte, mientras que el emparejamiento rápido mediante NFC permite conectar el smartphone con solo acercarlo al equipo, agilizando el inicio de la música y facilitando que distintos invitados participen en la playlist.

Iluminación LED y ecosistema inteligente

Más que un simple parlante portátil, el Xiaomi Sound Party se integra al ecosistema AIoT de la marca, potenciando la experiencia tecnológica en cada encuentro.

Su sistema de luces LED rítmicas acompaña el tempo de las canciones, aportando un componente visual que eleva el ambiente festivo y refuerza la sensación de espectáculo.

Con esta propuesta, Xiaomi busca convertir cualquier espacio en el escenario ideal para compartir música y buenos momentos. La dinámica es sencilla: elegir el lugar, convocar a los amigos y dejar que el sonido marque el ritmo de la celebración.

Disponibilidad

El Xiaomi Sound Party ya está disponible a través de distribuidores autorizados, en las Xiaomi Stores y en mi.com/pe.⁴