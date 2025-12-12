Samsung Galaxy A17 5G llega al Perú con tecnología NFC para realizar pagos sin contacto

El Samsung Galaxy A17 5G se integraal sistema wallet, lo que permite a sus usuarios almacenar tarjetas de débito y crédito, así como llaves digitales y otros documentos esenciales en un solo lugar.

Esta función convierte al smartphone en una billetera digital confiable, ideal para transacciones en terminales compatibles con tecnología NFC.

Para garantizar una experiencia segura, Samsung incorpora su sistema Samsung Knox Vault, que protege los datos sensibles como información bancaria y credenciales de acceso.

Este sistema aísla la información crítica en una zona segura del dispositivo, resistente a ataques físicos y virtuales. Además, el usuario puede establecer autenticación biométrica, como huella digital, para confirmar cada transacción, añadiendo una capa extra de seguridad.

Con estas características, el Galaxy A17 5G se posiciona como una herramienta confiable para quienes buscan una forma moderna, ágil y protegida de realizar pagos sin contacto.

Más tecnología en el Galaxy A17 5G

Además de facilitar los NFC pagos sin contacto, el Samsung Galaxy A17 5G también permite emparejar dispositivos, compartir archivos de manera inmediata y acceder a servicios mediante lectura por proximidad, como el ingreso a oficinas o el uso de transporte inteligente. Estas funciones responden a la creciente demanda de herramientas digitales seguras y prácticas en la región.

La implementación de la tecnología NFC no solo moderniza la experiencia de pago, sino que reduce el contacto físico, lo que continúa siendo una prioridad para muchas personas. Samsung ha optimizado esta funcionalidad para ofrecer un rendimiento fluido incluso en equipos de gama accesible, como parte de su estrategia de democratización tecnológica.

El Galaxy A17 5G también incorpora actualizaciones de seguridad periódicas y herramientas de control para padres, lo que lo convierte en una opción confiable para toda la familia.

Con una batería de larga duración y conectividad 5G, este equipo está preparado para acompañar a las y los usuarios en sus actividades diarias, sin comprometer rendimiento ni protección de datos.