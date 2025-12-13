OpenAI lanzó GPT-5.2, su modelo más avanzado hasta la fecha. Esta versión supera a GPT-5.1 en múltiples aspectos: inteligencia general, seguimiento de instrucciones, eficiencia de tokens, visión multimodal, generación de código y comprensión de hojas de cálculo.

Además, incorpora nuevas funciones que mejoran lo que el modelo “sabe” y “recuerda”. Por un lado, los analistas consideran que el modelo se constituye en un avance monumental en razonamiento profundo y codificación autónoma; por otro, algunos lo califican como una actualización “incremental” que podría resultar poco emocionante para quienes usan la IA solo como asistente conversacional.

Tras los períodos de acceso temprano y el despliegue general de hoy, ejecutivos, desarrolladores y analistas compartieron en X (antes Twitter) y en blogs especializados sus impresiones iniciales sobre el nuevo modelo insignia de OpenAI.

La IA como analista serio

El reconocimiento más destacado hacia GPT-5.2 se enfoca en su capacidad para resolver problemas complejos que requieren largos procesos de razonamiento.

Matt Shumer, director ejecutivo de HyperWriteAI, fue contundente en su evaluación, calificando a GPT-5.2 Pro como “el mejor modelo del mundo”.

Destacó especialmente su perseverancia, afirmando que el modelo “piensa durante más de una hora en problemas difíciles, y resuelve tareas que ningún otro modelo ha logrado”.

Una opinión similar fue compartida por Allie K. Miller, emprendedora de IA y exejecutiva de AWS. Miller describió a GPT-5.2 como un paso hacia “una IA con perfil de analista serio”, más allá de un simple “compañero amigable”.

“El nivel de razonamiento y resolución de problemas es notablemente superior”, escribió Miller en X. “Ofrece explicaciones mucho más profundas de lo que estoy acostumbrada a ver. En una ocasión, incluso escribió código para mejorar su propio sistema OCR en medio de una tarea”.