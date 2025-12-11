Las visitas a los sitios web de los chatbots de inteligencia artificial generativa siguen aumentando, y las cifras de Similarweb lo confirman. ChatGPT continúa liderando la categoría a nivel mundial, mientras que Gemini -impulsado por Google- y Grok -integrado en el ecosistema de X- escalan posiciones con fuerza.

Este crecimiento se registra en un contexto donde la participación global está encabezada por Google, que concentra el 19.6 % de todo el tráfico en internet, seguido de YouTube (6.88 %), Facebook (2.70 %), Instagram (1.56 %) y ChatGPT (1.40 %), único chatbot dentro del top cinco.

En este entorno, ChatGPT se mantiene firme en el puesto global número 5, sin variaciones respecto a octubre.

Su estabilidad confirma el peso que tiene en un ecosistema cada vez más moldeado por la inteligencia artificial y por el uso intensivo de asistentes conversacionales para buscar, escribir, crear contenidos o resolver tareas complejas.

Gemini se dispara: nuevas funciones, más usuarios y crecimiento doble

Gemini aparece como el segundo chatbot más influyente del ranking mundial. Este mes asciende cuatro posiciones hasta ubicarse en el puesto número 26, consolidando un crecimiento sostenido que responde no solo al aumento del tráfico web, sino también a la ampliación de sus herramientas.

Entre octubre y noviembre, Google lanzó nuevas funciones vinculadas a Gemini que ya se usan de forma masiva:

Nano Banana, su generador de imágenes y videos realistas; Notebook LM, un espacio que organiza textos, PDFs, audios y documentos con IA; y Google Antigravity, un conjunto de herramientas para desarrollo y programación.

El informe de Similarweb destaca que Gemini registra crecimiento tanto anual como mensual. La combinación entre nuevas capacidades y su integración directa con los servicios de Google lo posiciona como el competidor que más terreno gana en esta etapa.

Grok se expande con fuerza: del texto al video con audio

Otro actor que sorprende es Grok, que da un salto importante en tráfico y actividad. La plataforma, parte de X, incorporó recientemente la generación de imágenes y videos con sonido, permitiendo animar fotografías, crear personajes digitales o dar movimiento a mascotas.

Este conjunto de funciones impulsó la base de usuarios y elevó el nivel de interacción dentro de la aplicación.

Similarweb registra para Grok uno de los mayores avances del ranking: un crecimiento acelerado que lo acerca cada vez más a los competidores que llevan ventaja desde 2023.

Retrocesos que cambian el equilibrio entre los modelos de IA

Mientras Gemini y Grok experimentan un ascenso sostenido, dos plataformas claves registran caídas: Perplexity y Claude. Según el informe, ambas muestran descensos respecto a octubre, reflejando una menor afluencia de usuarios en el último periodo analizado. Aunque siguen siendo relevantes en búsquedas conversacionales y asistencia avanzada, la desaceleración ajusta sus posiciones en el mapa competitivo.

Este retroceso contrasta con el impulso de las herramientas que incorporan funciones multimedia o nuevas capacidades creativas, lo que sugiere que los usuarios buscan soluciones cada vez más integrales.

ChatGPT domina el top 10 global y el tráfico mundial cambia de dirección

El análisis también confirma que ChatGPT continúa como el único chatbot dentro del top 10 de sitios web más visitados del mundo.

Su presencia lo coloca al nivel de empresas que históricamente lideran internet. En ese mismo listado, Amazon y Netflix figuran como los pocos servicios en crecimiento, mientras que la mayoría de plataformas tradicionales muestran caídas interanuales.

Este comportamiento indica que el consumo digital está migrando hacia servicios que resuelven tareas, generan contenido o facilitan experiencias personalizadas mediante inteligencia artificial.

Las cifras confirman que el mercado de la IA está en transformación constante, con fluctuaciones que revelan nuevas preferencias de los usuarios y modifican el orden global del tráfico web.