Desde este lunes 12 de enero de 2026 se dará inicio al pago de pensiones para los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

En esa fecha, el Banco de la Nación comenzará a habilitar los primeros depósitos, de acuerdo con el cronograma oficial establecido según la inicial del apellido de cada pensionista.

La atención se centra tanto en el calendario de pagos de enero como en la reciente decisión del Ejecutivo de incrementar la pensión máxima del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

No obstante, la ONP precisó que este ajuste no se verá reflejado en el primer abono del año, debido a que las planillas de enero ya se encuentran cerradas.

Cronograma de pagos según inicial del apellido

El calendario difundido por la ONP busca ordenar la atención en las agencias del Banco de la Nación y evitar aglomeraciones. Bajo este esquema, los pensionistas podrán cobrar sus haberes en las siguientes fechas:

El lunes 12 de enero corresponde a los apellidos que inician con A, B o C. El martes 13 de enero será el turno de quienes tengan apellidos de la D a la L. El miércoles 14 de enero podrán acceder al pago los pensionistas con apellidos de la M a la Q, mientras que el jueves 15 de enero se atenderá a quienes tengan apellidos que van de la R a la Z.

Esta distribución permitirá un flujo ordenado de beneficiarios durante los primeros días del proceso de pago.

Pago a domicilio y fechas especiales

Para los pensionistas que optaron por la modalidad de pago a domicilio, el cronograma se activa desde el lunes 12 de enero. Sin embargo, la entrega efectiva de los montos en los hogares se realizará entre el viernes 16 y el domingo 25 de enero, según lo informado por la ONP.

Este mecanismo está dirigido principalmente a personas con dificultades de movilidad o que residen en zonas alejadas, facilitando así el acceso a sus pensiones sin necesidad de acudir a una agencia bancaria.

Otros regímenes y convenios internacionales

El pago de enero también incluye a los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 27803 y a quienes perciben pensiones mediante convenios internacionales, quienes recibirán el abono el viernes 16 de enero.

En el caso del Decreto Ley N.° 18846, tanto el depósito en cuenta como el pago a domicilio están programados para el 16 de enero y del 20 al 25 de enero, respectivamente. Un cronograma similar se aplicará a los beneficiarios del Decreto Ley N.° 20530 y a las pensiones por encargo.

Asimismo, los pensionistas pesqueros de la Ley N.° 30003 y los afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N.° 26790) seguirán las mismas fechas y modalidades establecidas para estos regímenes.

Aumento de la pensión máxima se aplicará desde febrero

El Gobierno dispuso elevar la pensión máxima de la ONP de S/893 a S/1.000 para quienes acrediten al menos 20 años de aportes.

Esta medida fue oficializada mediante un decreto publicado el 30 de diciembre y beneficiará a más de 237 mil jubilados y discapacitados del Sistema Nacional de Pensiones.

La ONP aclaró que el nuevo monto comenzará a aplicarse con el pago de febrero. Además, dicho abono incluirá de manera retroactiva la diferencia correspondiente a enero.

El incremento alcanza únicamente a quienes cuentan con una pensión definitiva otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025 y cumplen los requisitos establecidos.

Según precisó la entidad, “el aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.° 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio”.

¿Qué servicios ofrece la ONP?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) resaltó que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) brinda protección económica y acceso a salud a sus afiliados en distintas etapas de la vida.

A través de este régimen, los asegurados pueden acceder no solo a una pensión de jubilación, sino también a prestaciones por invalidez, sobrevivencia y bonificaciones especiales, de acuerdo con los aportes realizados.

Pensiones que protegen antes y después de la jubilación

El Sistema Nacional de Pensiones no solo está diseñado para acompañar a las personas cuando alcanzan la edad de retiro, sino también para brindar protección en etapas previas de la vida laboral.

En determinados casos, el afiliado puede acceder a un ingreso mensual incluso antes de jubilarse, cuando su situación de salud ya no le permite seguir trabajando con normalidad.

Según informó la ONP, quienes sufran un accidente común o una enfermedad que les impida continuar desempeñando sus labores pueden solicitar una pensión de invalidez, sin importar la edad, siempre que hayan aportado al menos doce meses dentro de los últimos tres años.

Este beneficio busca asegurar un mínimo de estabilidad económica en momentos en los que la capacidad de generar ingresos se ve seriamente afectada.

De esta manera, el Sistema Nacional de Pensiones se consolida como un respaldo frente a situaciones inesperadas que pueden cambiar por completo la vida laboral de una persona, garantizando no solo un ingreso periódico, sino también el acceso a atención médica y a una red básica de protección social.

Porque los imprevistos no avisan… pero al menos el SNP sí responde.

Beneficios para la familia en caso de fallecimiento

La protección del sistema también se extiende a los familiares del afiliado. En caso de fallecimiento, el cónyuge o conviviente puede acceder a una pensión de viudez, mientras que los hijos menores reciben una pensión de orfandad.

Asimismo, los hijos mayores que continúan estudios pueden solicitar una pensión por estudios.

Cuando el asegurado no cuenta con pareja ni hijos, sus padres pueden ser beneficiarios de una pensión de ascendencia.

Todas estas prestaciones incluyen cobertura de salud, lo que refuerza el rol social del Sistema Nacional de Pensiones.

Jubilación, pagos adicionales y bonificación por edad avanzada

Al cumplir los 65 años, los afiliados tienen la opción de solicitar una pensión de jubilación proporcional o la del régimen general, destinada a quienes acrediten 20 años o más de aportes.

Este beneficio es vitalicio y contempla atención médica integral, incluso para enfermedades complejas.

La ONP precisó que quienes alcanzan 20 años o más de aportes reciben 14 pagos al año: uno por cada mes, más las gratificaciones de julio y diciembre.

Además, al cumplir los 80 años, los pensionistas acceden automáticamente a la Bonificación por Edad Avanzada, equivalente al 25 % de la pensión mensual, pago que también se realiza 14 veces al año.

Afiliación sencilla y aportes sin comisiones

Para incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma onpvirtual.pe y elegir el perfil “Mi primer aporte”, seleccionando la opción de afiliación voluntaria.

El proceso requiere registrar el documento de identidad, datos personales, información familiar y el ingreso mensual sobre el cual se calculará el aporte.

El monto mínimo de aporte es de 147 soles, equivalente al 13 % del ingreso declarado, el cual no puede ser menor a la remuneración mínima vital.

Los pagos pueden realizarse de forma virtual mediante izipayYA y las plataformas digitales de Interbank, así como de manera presencial en agentes Interbank (código 0600203) y en las ventanillas del Banco de la Nación, sin generar comisiones adicionales.

Para resolver dudas o recibir orientación, la ONP pone a disposición el servicio ONP Te Escucha, a través del número (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 17:30 horas.