Los Globos de Oro 2026 marcaron uno de los momentos más esperados del calendario cinematográfico y televisivo.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoció a las producciones y talentos que definieron el último año, consolidando a varios títulos como claros favoritos rumbo a los próximos galardones.

La gala se celebró el domingo 11 de enero y reunió a las principales figuras de la industria en una noche que combinó reconocimiento artístico, espectáculo y expectativas de cara a los Oscar y los Emmy.

Desde las primeras categorías, los nombres de los ganadores comenzaron a perfilar una edición dominada por pocos pero contundentes títulos.

Nikki Glaser volvió a liderar una gala cargada de estrellas

La conducción de los Globos de Oro estuvo nuevamente a cargo de Nikki Glaser, quien por segundo año consecutivo aportó humor y dinamismo a una ceremonia seguida en todo el mundo.

Su presencia ayudó a mantener un ritmo ágil, acompañado por discursos emotivos y momentos destacados protagonizados por los ganadores.

La entrega de premios contó con la participación de figuras como Jennifer Lopez, George Clooney, Julia Roberts, Amanda Seyfried y Zoë Kravitz, quienes anunciaron a los ganadores de las 28 categorías en competencia, reforzando el carácter internacional del evento.

Cine: Una batalla tras otra lidera la lista de ganadores

En el apartado cinematográfico, Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consolidó como la película más premiada de la noche al obtener cuatro Globos de Oro, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor dirección y mejor guion. Este resultado la posiciona como una de las producciones más fuertes del año.

DRUMROLL PLEASE…🥁



En la categoría de drama, Hamnet, de Chloé Zhao, se llevó el premio a mejor película, mientras que el reconocimiento al cine internacional fue para El agente secreto, producción brasileña que también impulsó a Wagner Moura como mejor actor dramático, reforzando su peso entre los grandes ganadores de la edición.

Televisión: Adolescencia domina las categorías de miniseries

La televisión tuvo un claro título dominante. Adolescencia (Netflix) se convirtió en una de las grandes ganadoras de los Globos de Oro 2026 al sumar cuatro premios, entre ellos mejor miniserie, mejor actor y reconocimientos en categorías de reparto.

En series regulares, The Pitt (HBO Max) fue distinguida como mejor serie dramática, mientras que The Studio (Apple TV) se quedó con el premio a mejor comedia o musical, confirmando el fuerte protagonismo de las plataformas de streaming en esta edición.

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026

Cine – principales ganadores

Mejor película – Drama: Hamnet 🏆

Mejor película – Comedia o musical: Una batalla tras otra 🏆

Mejor película animada: Las guerreras K-pop 🏆

Mejor película en habla no inglesa: El agente secreto 🏆

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) 🏆

Mejor actor – Drama: Wagner Moura (El agente secreto) 🏆

Mejor actriz – Drama: Jessie Buckley (Hamnet) 🏆

Televisión – principales ganadores

Mejor serie dramática: The Pitt 🏆

Mejor serie de comedia o musical: The Studio 🏆

Mejor miniserie: Adolescencia 🏆

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham (Adolescencia) 🏆

Mejor actriz de reparto en televisión: Erin Doherty (Adolescencia) 🏆

Los ganadores de los Globos de Oro 2026 dejaron en claro cuáles son las producciones y artistas que parten con ventaja en la carrera por los premios más importantes de la industria audiovisual.