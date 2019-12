Selección Peruana rumbo a Qatar 2022: Fixture completo de eliminatorias

La Selección Peruana debutará ante Paraguay de visitante el próximo 26 de marzo del 2020 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de fútbol Qatar 2022.

Así se definió luego del sorteo realizado en el Hotel Bourbon, ubicado cerca a la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, donde se definió el fixture completo para este importante evento del fútbol.

La Selección Peruana que dirige Ricardo Gareca enfrentará a Brasil en la segunda jornada de las Eliminatorias que se disputará el 31 de marzo del 2020.

Mientras que en la tercera fecha Perú choca con Chile el 3 de septiembre del 2020 y en la cuarta fecha ante Argentina el 8 de setiembre.

Aquí el fixture completo

PARTIDOS DE PERÚ EN 2020

Fecha Partido 1 26/03/2020 Paraguay vs. Perú 2 31/03/2020 Perú vs. Brasil 3 3/09/2020 Chile vs. Perú 4 8/09/2020 Perú vs. Argentina 5 8/10/2020 Bolivia vs. Perú 6 13/11/2020 Perú vs. Venezuela 7 12/11/2020 Perú vs. Colombia 8 17/11/2020 Ecuador vs. Perú

PARTIDOS DE PERÚ EN 2021

Fecha Partido 1 25/03/2021 Perú vs. Uruguay 2 30/03/2021 Brasil vs. Perú 3 3/06/2021 Perú vs. Chile 4 8/06/2021 Argentina vs. Perú. 5 2/09/2021 Perú vs. Bolivia 6 7/09/2021 Venezuela vs. Perú 7 7/10/2021 Colombia vs. Perú 8 12/10/2021 Perú vs. Ecuador 9 11/11/2021 Uruguay s. Perú 10 16/11/2021 Perú vs. Paraguay

Sobre el debut del resto de equipos de Sudamérica, destaca el partido de Brasil vs Bolivia, el choque de Argentina vs Ecuador y Uruguay vs Chile, en marzo del 2020.