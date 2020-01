Julio Guzmán respondió así sobre infidelidad y huída tras incendio

Síguenos en

Julio Guzmán, líder del Partido Morado, respondió tras la difusión de un video donde huye de un departamento donde se produjo un incendio y lugar en el que tuvo una cita con una mujer.

Al respecto Julio Guzmán negó que haya sido infiel a su esposa con la cusqueña Liliana Acurio Medina, con quien estuvo en un departamento, ubicado en el distrito de Miraflores, el 28 de mayo del 2018.

Consultado por el periodista de Cuarto Poder, Julio Guzmán comentó que solo estuvo almorzando con Liliana Acurio Medina y lo demás son especulaciones.

Julio Guzmán especificó que se trata de un “caso estrictamente personal” y que la única que le explicó acerca de las velitas en forma de corazón en el departamento “es a mi esposa, que las tuvo el mismo el día, por cierto. Solo lo sabe ella y yo”.

“Cuando salgo mi seguridad no está, voy a las dos esquinas para buscarlos porque no estaban estacionados y después de minutos lo que recibo es una llamada de la señorita que me dice ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos y está todo bajo control, no es necesario que vengas’”, concluyó Julio Guzmán.

Consultado por su salida del edificio, Julio Guzmán indicó que tomó esa decisión para pedir ayuda a su seguridad personal, personal que, según indicó, no estaba, y que no regresó porque recibió una llamada de su amiga, quien le comunicó que “todo estaba controlado” y que no era necesario que regrese.

“Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria”, agregó el líder del Partido Morado.