Julio Guzmán tuvo extraña cita con mujer pero huyó tras incendio

Síguenos en

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, está en el “ojo de la tormenta” tras la difusión de un video donde se le observa huyendo de un incendio que se inició en un departamento donde tuvo un encuentro con una dirigente de su agrupación política.

El siniestro se inició en la cuadra 6 de la calle Ocharán en Miraflores en mayo del 2018, el detalle es que Julio Guzmán sale corriendo del inmueble según consta en las cámaras de seguridad, mientras las llamas se seguían propagando.

Según el reporte policial, el incendio se registró por negligencia en el departamento y que tomó por sorpresa al excandidato presidencial, quien lejos de ayudar frente al peligro de varias personas, salió corriendo como registran las imágenes y detalles de los informes de los bomberos y policías.

Al interior se quedó Liliana Acurio Medina, quien estuvo junto a Julio Guzmán y fue quien dio la cara ante las autoridades policiales. La mujer resultó ser la fundadora de la agrupación política con sede en Cusco.

Sin embargo, el documento policial señala que se realizaba una celebración amorosa, tal como registran las imágenes a las que accedió Panorama. Luces y velas románticas pusieron de manifiesto el encuentro.

Responde Julio Guzmán

Al respecto Julio Guzmán respondió en Cuarto Poder que lo que hizo fue ponerse a buen recaudo con su personal de seguridad pero no supo explicar porque no prestó ayuda, no sólo a su acompañante sino al resto de vecinos ya que las llamas amenazaban con propagarse.

Al ser consultado sobre su relación con Liliana Acurio Medina, Julio Guzmán dijo que es un tema personal, aunque precisó que no hubo infidelidad, ya que él es una persona casada.

“Lo de las velitas, a la única que le debería interesar debe ser mi esposa. Las explicaciones se las di a ella ese mismo día. Me parece que este es un caso personal”, expresó.

Consultado por su salida del edificio, Julio Guzmán indicó que tomó esa decisión para pedir ayuda a su seguridad personal, personal que, según indicó, no estaba, y que no regresó porque recibió una llamada de su amiga, quien le comunicó que “todo estaba controlado” y que no era necesario que regrese.