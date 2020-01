Keiko Fujimori se pronuncia: “Esto es ajusticiamiento iremos a organismos internacionales”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció luego que el juez Víctor Zúñiga ordenó 15 meses de prisión preventiva en su contra por segunda oportunidad tras nuevos indicios entregados por el Ministerio Público.

Keiko Fujimori dijo que se le envía injustamente a prisión pese a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció por su libertad, por ello incluso anunció que recurrirá a organismos internacionales.

“El juez Víctor Zúñiga decidió enviarme injustamente por segunda vez a la cárcel, me manda a prisión sin un sólo elemento nuevo, me manda a prisión a pesar que el Itribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público y luego que el Pleno Casatorio del PJ determinó que la cárcel es la excepción y no la regla”, dijo Fujimori.