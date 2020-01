Grammy 2020: ¿Qué candidatos ganarían según su popularidad en YouTube?

Síguenos en

Llegan los Premios Grammy 2020 este 26 de enero, evento que se realizará en el Staples Center de Los Ángeles y que reconocerá las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año de elegibilidad, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.

Los nominados 2020

La 62° edición de los Premios Grammy, llega este domingo y por segundo año consecutivo, la anfitriona será Alicia Keys. Cerca de la gala de premiación, ya surgen los nombres de los favoritos. Sin embargo, ¿quiénes serían los ganadores si la gente pudiera votar?

A continuación, presentamos cuáles serían los resultados de las principales categorías si el voto estuviera del lado de la gente, basado en las visualizaciones y los “me gusta” en YouTube.

En la categoría “Mejor grabación del año”, la ganadora sería la cantante y compositora Billie Eilish con la canción “Bad Guy” que en YouTube acumula más de 11 millones de “me gusta”. Luego, le seguiría el rapero Lil Nas X con “Old Town Road” y 10 millones de likes.

Estos videos también se destacaron en el ranking YouTube Rewind 2019, donde se ubicaron en el 4 y 5 lugar respectivamente en la categoría global de “Videos musicales con más likes”. En tercer lugar, Ariana Grande con el tema “7 Rings” y 9.6 millones de me gusta. Un podio de artistas estadounidenses que son un hit en todo el mundo.

Llegó la hora de descubrir los posibles ganadores para “Discos del año”, y entre aquellos disponibles en YouTube, lidera el podio nuevamente Billie Eilish con su álbum: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

A partir de la suma de los likes de sus canciones, este disco -lanzado en marzo de 2019- acumula más de 33 millones de me gusta. ¿Quién ocuparía el segundo puesto? “Thank U, Next” de Ariana Grande, con más de 26.7 millones de likes, y muy cerca se ubica Lil Nas X y su disco “7” con más de 26.5 millones de me gusta.

Por otro lado, “Bad Guy” lideraría una nueva categoría. Dentro de los nominados por “Canción del año”, el gran éxito de Billie Eilish cuenta con 11 millones de me gusta en la plataforma de Google. Mientras que en segundo lugar se ubican con 1.9 millones de me gusta: “Lover” por Taylor Swift y “Truth Hurts”, de la rapera Lizzo.

Finalmente, los descubrimientos de la música en 2019. Si la gente votara por el “Mejor nuevo artista”, en primer lugar se encontraría nuevamente Lizzo, su canal de YouTube tiene más de 514 millones de reproducciones. Seguida por Maggie Rogers, cantautora y productora discográfica que obtuvo popularidad por interpretar su canción “Alaska”: su canal tiene más de 62 millones de visualizaciones. En tercer lugar se ubicaría Black Pumas, un dúo de funk y soul de Austin (Texas, EEUU) que la está rompiendo y que tienen más de 28 millones de reproducciones en su canal.

