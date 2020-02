Madre de Jefferson Farfán: “Melissa Klug contaminó a mis nietos y no nos deja verlos”

Doña Charo Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, reveló esta noche al programa Día D, que Melissa Klug ha contaminado a sus nietos -hijos del 10 de la Selección Peruana- y no les permite verlos a su padre y a su familia.

La señora Charo contó al espacio de TV que en una ocasión, un día antes del día de la madre, no les permitió ingresar para saludar a los menores sólo porque ella supuestamente estaba indispuesta.

11:54 am

11:54 am

“Yo llegué con mi hermana y mi familia, pero no me dejaron ingresar, sólo me dijeron que ella estaba indispuesta”, indicó.