Diego García-Sayán del Consejo Consultivo de la JNJ también asesoró a Odebrecht

Diego García-Sayán, hoy miembro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, también realizó consultorías durante varios años a la empresa brasileña Odebrecht.

El también ex ministro de justicia dijo hoy al programa Panorama que no le preguntaron en la JNJ sobre dicha función y que al haber tenido varías asesorías se tendría que presentar una larga relación cosa que no se acostumbra.

“Los miembros del Consejo Consultivo tienen tareas amplias y a nadie se le hace una revisión de sus consultorías, y naturalmente si se hubiera hecho la pregunta no hubiera tenido problema en hacerlo“, dijo para justificar por qué no lo comunicó.

Los documentos difundidos por Panorama revelan además que estas asesorías se realizaron los años 2003, 2004, 2005 y 2006, pero no estarían relacionadas a temas penales.

Cómo se recuerda Odebrecht corrompió a varias autoridades en el Perú e incluso expresidentes hoy están investigados por la justicia del Perú.