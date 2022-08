La gala pasada se dijo que las reinas podrían juntarse en la pista para brindar un show, ¿qué opinas?

Nunca he cantado junto a Susan Ochoa y Ruby Palomino y para mí sería un honor. Si esto pasa, estaría muy feliz.

Además, esta tercera gala llega Bryan Arámbulo al programa para reforzar a los participantes, ¿qué opinas de él?

Bryan Arámbulo es un gran artista, ¡qué lindo que vaya a estar en el programa este sábado! “Te juro que te amo” es una canción de él que me gusta mucho. Deseo que le vaya súper bien en su carrera musical, muchos éxitos para él.

Cambiando de tema, mucho se ha dicho de tu vestuario después de estas dos galas, ¿qué opinas?

A mí, en lo particular, me gusta verme sexy, me gusta mostrar mi cuerpo, siempre lo he dicho. Y me gusta broncearme y ponerme ropa de colores neón. Todo el mundo sabe que amo los colores neón, y creo que me van súper bien, y mientras yo me sienta bien y mientras me guste a mí, voy a seguir usándolos. Y si, de repente, a algunas personas no les gusta, se respeta, es su punto de vista.

¿Cómo vas a sorprender este sábado?

Aún no he visto lo que voy a usar, pero sí creo que esta vez será un color un poco más sobrio, me gusta variar, primero salí con un traje lila, después con uno naranja, y ahora me gustaría usar, de repente, un dorado o un negro.

