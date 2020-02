Audios comprometedores contra Melissa Klug revela madre de Jefferson Farfán

Síguenos en

Tras la revelación de la fuerte suma de dinero que Jefferson Farfán le entrega mensualmente a Melissa Klug por la manutención de sus hijos la madre del jugador peruano revelará audios inéditos.

Cómo se recuerda Melissa Klug consideró insuficiente el dinero que recibe de Farfán e incluso los hijos de ambos no fueron al estreno de la película La Foquita: El 10 de la calle.

Es así que el programa Día D, presentará este domingo a las 9:55 p. n., el testimonio de Doña Charo quien hablará a fondo del conflicto que la enfrenta a su ex nuera Melissa Klug. La mamá de Jefferson Farfán usará todas sus armas para demostrar que no es una “mala abuela”.

La madre de Jefferson Farfán sale al frente

“¡Que el país me escuche! Este siempre ha sido mi dolor más grande. Esto les hace daño a mis nietos, le hace daño a mi familia”, se escucha decir a Doña Charo en el adelanto de ‘Día D’. Como se recuerda, la madre de Jefferson Farfám entabló una demanda contra Melissa Klug para obtener un régimen de visitas para ver a sus nietos Jeremy y Adriano.

Pero eso no es todo. Doña Charo también mostrará pruebas contra Melissa Klug. “Como la señora me ha descalificado diciendo que soy una mala abuela, acá tengo las pruebas. A ver quién es mala abuela y quién es mala madre. (…) Con los que ustedes van a mostrar, ya no voy a decir nada más”, agrega.