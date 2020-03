Denunciarán a detenidos por incumplir cuarentena e irían 2 años a prisión

Las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio sin la debida justificación o desacaten la prohibición de circular entre las 20:00 y las 05:00 horas, serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente, advirtió el ministro del Interior, Carlos Moran.

Al dar detallar los procedimientos aplicados a quienes vulneren estas restricciones, indicó que el Gobierno ha dictado medidas de prevención frente al coronavirus, por lo que su desacato implica, en primer término, la intervención y detención del infractor.

12:11 am

Posteriormente, el detenido será llevado por personal policial hasta la comisaría de la jurisdicción, donde será sometido a los controles biométricos de identidad, se le tomará una fotografía y se realizará la respectiva impresión digital, añadió el titular del Interior.

Ello, añadió, sin perjuicio de la denuncia penal que se interponga con participación del Ministerio Público, lo que implicaría la apertura de un proceso judicial, la notificación al detenido, su citación para las audiencias del caso y una eventual sanción de tipo penal.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, advirtió.