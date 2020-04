Tips para compartir fotos con tus mejores momentos en casa

Síguenos en

Hay tiempo para hacer fotos ahora que pasamos por un distanciamiento físico y si bien es indispensable nuestra responsabilidad, el quedarnos en casa para aportar hacia una causa por la humanidad, también podemos aprovechar bien nuestro tiempo.

Sin embargo, esto no tiene que ser un obstáculo para encontrar momentos de diversión en nuestros hogares y compartirlos con nuestros mejores amigos y familiares. Como dicen, al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Con buena actitud y disposición para divertirnos, podemos continuar viviendo momentos inolvidables desde nuestros hogares.

Comparte fotos con tus mejores momentos en casa

Kingston Technology te invita a capturar tus mejores momentos en casa con divertidas fotografías que además podrás compartir en redes sociales para obtener unos cuantos likes. Y lo más importante es que las tarjetas de almacenamiento Canvas de Kingston Technology te permitirán guardar esas memorias invaluables.

Kingston Technolgy te trae algunos tips para fotografías en el hogar:

La Luz lo es todo.

Lo primero que debes buscar es tener una buena iluminación, preferiblemente con luz natural. Para esto te recomendamos ubicarte cerca de una ventana por la que entre luz natural a tu casa. Ten en cuenta que la mejor luz para sacar fotografías es la del amanecer o la del atardecer. Otro punto que debes considerar es que debes ubicarte mirando hacia la ventana para que la luz te pegue de frente. Si te paras con tu espalda hacia la ventana lo que sucederá es que debido a que la luz de afuera es mayor a la de adentro esto hará que te veas oscuro.

¡No te olvides del fondo!

Cuida el fondo de tus fotos y cerciórate de que no se vaya a colar algo que no quieres que salga. Por ejemplo, se cuidadoso de no ubicarte en frente de la pila de ropa sucia o de una cama destendida. Vas a querer transmitir tu mejor imagen por lo que la atención a los detalles será clave.

Tips para una buena foto

El reto de las selfies con los espejos.

Si quieres sacar tu reflejo, asegúrate bien que tu espejo no esté sucio con polvo, suciedad o simple deterioro. También debes fijarte en que otras cosas se están reflejando fuera de tu imagen. Cerciórate de que no se reflejen elementos indebidos.

Apunta a destacar tus mejores rasgos y ángulos.

Nunca tomes fotos de tu rostro de abajo hacia arriba, tómalas de frente, sosteniendo el celular a la altura de tus ojos o si quieres engañar a todos y verte más delgado, tómala en picada desde arriba de tu cabeza.

Por último, te recomendamos ser auténtico y espontáneo. Las mejores fotografías son aquellas que muestran emociones genuinas y que capturan momentos reales.

