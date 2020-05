Josimar Fidel sobre su mamá: “Ella es la verdadera protagonista de mi vida”

Síguenos en

Josimar Fidel asegura que su mamá es la protagonista de su vida

En el programa América Hoy, donde Josimar tuvo un enlace con su mamá, Maya, el salsero comentó: “Mi mamá significa toda mi vida, ella es el soporte que tengo, es el soporte que un hombre necesita, ella es mi motor, igual que mis hijos, el motor de toda mi vida, de todo lo que hago… Ella es la verdadera protagonista de mi vida, la canción ‘Protagonista’ no la hice con otro fin, la hice para mi verdadera mamá, ella es la protagonista de toda mi vida”.

En otro momento, el salsero agregó: “Es la mejor mamá del mundo, la amo, la adoro… Con ella me siento El increíble Hulk, me siento Superman, porque ella me da el poder y todas las fuerzas para seguir adelante…Le doy gracias a mi Dios por darme una madre tan hermosa”.

Por su parte, Maya, su mamá, comentó: “Es un buen hijo, lo quiero mucho, deseo que siga adelante, así como es, como hijo, como padre, como amigo, como hermano, lo amo demasiado”.

Renzo Schuller saluda a las mamás peruanas

Además, antes de finalizar el programa, el conductor Renzo Schuller se dirigió a las mamás peruanas:

“Para todas las madres del Perú, para mi mamá, para mi suegra, y en especial para mi esposa, espectacular, a quien amo con pasión y locura, un besote muy grande, para la señora que trabaja en mi casa, también. Y, para Gisela (Valcárcel) y para Ethel (Pozo), un cariño muy especial, mucha fuerza, ya lo saben perfectamente bien ustedes, el amor nunca muere, siempre va a seguir con nosotros. Que pasen un feliz día de la madre, de parte mía y de parte de toda la producción de América Hoy”.

