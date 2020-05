“Poldark”, la aclamada serie vuelve con su cuarta temporada a Film & Arts

Film & Arts traerá la cuarta temporada de “Poldark”, la serie que llevó a más de 9 millones de británicos a estar frente al televisor. La popular serie vuelve con nuevas aventuras que tendrá que enfrentar Ross Poldark y que cambiarán su vida para siempre.

Esta cuarta temporada arranca en 1796: Demelza y Ross Poldark se esfuerzan por reconstruir su matrimonio. Mientras tanto, la ciudad de Cornwall está atravesando un período de agitación y las próximas elecciones prometen cambiar significativamente la vida de Poldark. Caroline y Dwight son golpeados por una tragedia en su familia, incitando a Caroline a tomar una decisión inesperada.

Ross Poldark es uno de los grandes héroes de la literatura: un caballero que también es un rebelde, que tiene un agudo sentido de la moral y la justicia social, pero sin astucia ni moralización. También es una gran figura romántica, atrapada entre dos mujeres de orígenes completamente diferentes. Un caballero que se casa con su sirvienta de cocina. Un hombre que no responde a ceremonias, que no cumple con las reglas y que a menudo no tiene autoridad. Tiene elementos de Darcy, Heathcliffe, Rochester, Rhett Butler y Robin Hood.

Film&Arts es el único canal de América Latina dirigido a los amantes de las artes y el espectáculo en todas sus manifestaciones.

