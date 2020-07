Adex señala que exportaciones peruanas a EE.UU. cayeron -1% en abril

Según Asociación de Exportadores (Adex), exportaciones tradicionales crecieron 18%, pero las no tradicionales se contrajeron -10%.

Las exportaciones peruanas a EE.UU. (US$ 1,652 millones 087 mil 640) presentaron una contracción de -1% entre enero y abril de este año, y, debido a la complicada situación sanitaria y de desempleo en el país del norte, no se espera una variación de esa tendencia por ahora, estimó la Asociación de Exportadores (ADEX).

En opinión del Director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Carlos González, es importante separar el comportamiento de las tradicionales y no tradicionales pues se dirigen a dos mercados distintos.

Detalló que mientras la oferta primaria es demandada por la industria estadounidense (minerales principalmente) y dado que está en pleno proceso de recuperación, nuestros productos tradicionales son los primeros en sobreponerse.

Efectivamente, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, las exportaciones primarias crecieron 19% en marzo y 66% en abril (oro, aceites crudos de petróleo, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, residual 6, los demás fuel oils, plomo en bruto refinado y desperdicios y desechos de cobre cerraron en azul).

Pasa lo contrario con los productos no tradicionales que son requeridos por la población y en una coyuntura en la que 40 millones de personas están desempleadas, sin ingresos, es probable que se recuperen más lentamente, por lo que es muy posible que cierren el año en rojo. Estos despachos cayeron -21% en marzo y -50% en abril

En el 2019 EE.UU. fue el principal mercado de nueve subsectores peruanos, agro tradicional, petróleo y gas natural, agroindustria, confecciones, metalmecánica, siderometalurgia, minería no metálica, joyería y artesanía.

Cifras acumuladas

ADEX informó que las exportaciones primarias a abril sumaron poco más de US$ 626 millones 338 mil, logrando un incremento de 18% respecto al mismo periodo del año pasado debido a los mayores envíos de minerales (14%) y de petróleo y gas natural (50%). El agro y la pesca tradicionales cayeron -43% y -32%, respectivamente.

Las no tradicionales (US$ 1,025 millones 749 mil) cayeron -10%. Si bien la agroindustria y la pesca cerraron con un crecimiento de 10% y 31%, los demás subsectores presentaron cifras en rojo. Las confecciones (-35%), minería no metálica (-23%), químico (-13%), siderometalurgia (-41%), metalmecánica (-28%), textil (-24%), varios (-83%) y madera (-61%).

La principal partida exportada fue el oro, seguida de uvas frescas, gasolina sin tetraetilo de plomo, mangos frescos, molibdeno, estaño en bruto, fosfatos de calcio, espárragos frescos, residual 6, cátodos y secciones de cátodo de cobre refinado.

El dato

Algunas de las partidas que cerraron con las caídas más preocupantes fueron los artículos de joyería de los demás metales preciosos (-93%), gasolina sin tetraetilo (-73%), demás frutas sin cocer o cocido en agua o vapor (-65%), camisones y pijamas de punto de algodón (-63%), los demás fuel oils (-62%), alambre de cobre (-60%) y otras.

