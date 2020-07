Nokia 1.3, con Camera Go y HD+ llegó al Perú y este es su precio

El Nokia 1.3 ofrece una experiencia que sigue mejorando con el tiempo, al ser uno de los primeros con Android 10 (edición Go), listo para Android 11.

El nuevo Nokia 1.3, con Camera Go y HD+ llega al Perú desde S/369

Síguenos en

Nokia anuncia la llegada del Nokia 1.3 a Perú, desde HMD Global, el hogar de los teléfonos. Se trata de uno de los primeros smartphones en presentar Camera Go, así como con la tecnología de fusión de imágenes con poca luz por Inteligencia Artificial, Gallery Go, y una brillante pantalla HD+ de borde a borde.

El Nokia 1.3 ofrece una experiencia que sigue mejorando con el tiempo, al ser uno de los primeros con Android 10 (edición Go), listo para Android 11 (edición Go).

“En HMD Global nos tomamos muy en serio la promesa de ofrecer smartphones que realmente mejoran con el tiempo. Con la llegada de Nokia 1.3 sumamos un nuevo integrante a la familia en Perú con excelentes beneficios y a buen precio”, afirma Jorge González, Gerente Ventas para Américas en HMD Global.

“Nuestra estrecha asociación con el equipo de Google no solo nos permitió lanzar uno de los primeros teléfonos inteligentes con Android 10 (edición Go), sino también posicionarnos entre los primeros en presentar la nueva aplicación Camera Go, que hemos combinado con nuestra tecnología de fusión de imagen a través de Inteligencia Artificial en condiciones de poca luz. Nuestro objetivo al desarrollar el Nokia 1.3 era rebasar las expectativas de lo que un smartphone asequible puede ofrecer, sin dejar de ser fieles a nuestras raíces finlandesas, combinando rendimiento, funcionalidad y diseño”, concluye Gonzalez.

Tecnología innovadora a un precio asequible

Pantalla – El Nokia 1.3 ofrece una experiencia visual excelente incluso en ambientes de mucha luz con un brillo de 400 nits, y con una pantalla HD+ de borde a borde de 5.71’’.

El Nokia 1.3 ofrece una experiencia visual excelente incluso en ambientes de mucha luz con un brillo de 400 nits, y con una pantalla HD+ de borde a borde de 5.71’’. Mejores fotografías – Con el Nokia 1.3, se pueden lograr impresionantes fotos, incluso en condiciones de poca luz, gracias a su tecnología de fusión de imágenes por IA y a otras características que difícilmente se encuentran en un smartphone tan asequible. Además de una cámara trasera de enfoque automático de 8MP con flash LED, el Nokia 1.3 viene con una cámara frontal de 5MP y aumento de brillo, para elevar el nivel de las selfies.

Con el Nokia 1.3, se pueden lograr impresionantes fotos, incluso en condiciones de poca luz, gracias a su tecnología de fusión de imágenes por IA y a otras características que difícilmente se encuentran en un smartphone tan asequible. Además de una cámara trasera de enfoque automático de 8MP con flash LED, el Nokia 1.3 viene con una cámara frontal de 5MP y aumento de brillo, para elevar el nivel de las selfies. Camera Go – El Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que cuentan con Camera Go , tecnología desarrollada por Google para ayudar a las personas a capturar el momento exacto, sin preocuparse por la velocidad o el almacenamiento. Aporta funciones como el Modo Retrato y ayuda a medir en tiempo real la cantidad de espacio de almacenamiento de fotos y videos que queda, para liberar ese espacio, y que nunca se pierda una sola toma.

– El Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que cuentan con , tecnología desarrollada por Google para ayudar a las personas a capturar el momento exacto, sin preocuparse por la velocidad o el almacenamiento. Aporta funciones como el Modo Retrato y ayuda a medir en tiempo real la cantidad de espacio de almacenamiento de fotos y videos que queda, para liberar ese espacio, y que nunca se pierda una sola toma. Mayor eficiencia – Con Nokia 1.3, las personas pueden aprovechar al máximo sus planes de datos con potentes funciones de ahorro que permiten elegir qué aplicaciones usan tus datos y cuándo. Por ejemplo, con YouTube Go, los usuarios pueden disfrutar de programas o videos mientras se encuentran en movimiento; elegir la calidad de reproducción e incluso descargar videos para verlos sin conexión más tarde y sin cargo adicional. Por otro lado, Gallery Go ayuda a identificar, organizar y editar imágenes en tu galería de manera más rápida, incluso estando offline. Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que integran esta funcionalidad. Con Google Go -integrado con Google Lens- se puede escanear y traducir texto en cuestión de segundos. Por último, Nokia 1.3 es el primer modelo de la serie 1 que integra el botón de Asistente de Google que permite agendar citas, hacer preguntas o encontrar algún dato, con solo un toque y el uso de tu voz.

Con Nokia 1.3, las personas pueden aprovechar al máximo sus planes de datos con potentes funciones de ahorro que permiten elegir qué aplicaciones usan tus datos y cuándo. Por ejemplo, con YouTube Go, los usuarios pueden disfrutar de programas o videos mientras se encuentran en movimiento; elegir la calidad de reproducción e incluso descargar videos para verlos sin conexión más tarde y sin cargo adicional. Por otro lado, ayuda a identificar, organizar y editar imágenes en tu galería de manera más rápida, incluso estando offline. Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que integran esta funcionalidad. Con -integrado con Google Lens- se puede escanear y traducir texto en cuestión de segundos. Por último, Nokia 1.3 es el primer modelo de la serie 1 que integra el botón de Asistente de Google que permite agendar citas, hacer preguntas o encontrar algún dato, con solo un toque y el uso de tu voz. Diseño Nórdico – El Nokia 1.3 combina su elegante frente de cristal con una carcasa trasera con acabado de nanopartículas en 3D, durable y de terminaciones sólidas.

El Nokia 1.3 combina su elegante frente de cristal con una carcasa trasera con acabado de nanopartículas en 3D, durable y de terminaciones sólidas. Android 10 (edición Go) – Incluye una nueva forma de encriptación que ofrece el mismo nivel de seguridad de datos que cualquier dispositivo Android, sin comprometer el rendimiento. Con aplicaciones más pequeñas, más espacio de almacenamiento y más control sobre cómo se almacena su contenido, Android 10 (edición Go) ayuda a ahorrar espacio. Además, Nokia 1.3 estará listo para Android 11 (edición Go) y recibirá parches de seguridad mensuales garantizados durante tres años y actualizaciones del sistema operativo durante dos años como parte de la promesa de ofrecer una experiencia que es cada vez mejor.

Precio y disponibilidad

El Nokia 1.3 está disponible en Perú desde S/369. Para más información visita www.nokia.com

Enlaces patrocinados