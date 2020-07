Síguenos en

Este 28 de julio el Perú cumple 199 años de independencia y lo hace en un contexto en que los peruanos festejarán el aniversario patrio desde casa. Y para acompañarlos en esta importante celebración nacional y hacerla distinta, YouTube nos comparte una selección de canales de creadores que hacen contenido en quechua y que tienen gran acogida por los usuarios de la plataforma.

Renata Flores: Hace canciones de trap, pop y hip hop en quechua. Lanzó su carrera después de que su versión de “The Way You Make Me Feel”, cantada en su idioma natal, se volviera viral en 2015. Desde entonces, se ha centrado en “rescatar su cultura” (como le dijo al NYT) al reflejar su herencia y la lucha cultural del quechua en sus canciones y videos musicales. Otros músicos en quechua: Liberato Kani y Kayfex.

Traveleras: Sheyla y Nelyda viajan por todo el Perú compartiendo diferentes experiencias tanto en español como en quechua. Comenzaron sus canales hace dos años para no solo conectarse con personas que solo hablan el idioma nativo, sino que también le dan visibilidad y preservan esa parte de su cultura.

Quechua Estudio: Hace tres años, Rubén Enríquez abrió su canal para compartir sus conocimientos sobre el idioma quechua y ayudar a las personas a aprenderlo también. Sus lecciones van desde la gramática hasta el vocabulario y se ha convertido en uno de los maestros más activos que enseñan el lenguaje Inca en la plataforma.

Papicha Javier: Javier René abrió su canal hace un año y ya ha sido reconocido con una mención de honor en los Premios al Activismo Quechua el mes pasado, por sus esfuerzos para preservar el idioma. Sus videos a menudo están en español y quechua y van desde vlogs de viaje de hablantes de quechua en países extranjeros a información traducida sobre Coronavirus durante esta pandemia.

