Adex reporta que despachos regionales sumaron US$ 25,076 millones

Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, ascendieron a US$ 25 mil 076 millones 590 mil entre enero y noviembre de 2020, lo cual representó una caída de -5.6% respecto al mismo periodo de 2019, cuando el monto ascendió a US$ 26 mil 564 millones 755 mil, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

El gremio exportador indicó que urge incentivar las inversiones a través de un marco jurídico estable en el tiempo, además de disminuir los sobrecostos que reducen la competitividad de las empresas peruanas.

“La estabilidad jurídica es crucial para las inversiones, así como el respeto al orden público. Un país en el que prevalece la anarquía no avanza”, expresó su presidente, Erik Fischer Llanos.

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade diez regiones cerraron en rojo y trece en azul. Se contrajeron Arequipa, Ica, Piura, Áncash, Moquegua, Cusco, Cajamarca, Tumbes, Loreto y Huánuco.

Los envíos primarios de las regiones del interior del país (US$ 18 mil 587 millones) tuvieron una participación del 74.1% del total y se redujeron -7.5 %, y los de valor agregado (US$ 6 mil 489 millones 079 mil), concentraron el 25.9% restante presentando un alza de 10.5%.

Se observó un crecimiento en Apurímac, Puno, Junín, Ayacucho, Lambayeque, Tacna, Pasco, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Huancavelica y otros. Puno creció 48.4% por el incremento de su oferta exportable en sus tres principales mercados: India, Emiratos Árabes Unidos y EE.UU. Apurímac destacó con un aumento de 25.5% debido al mayor envío de sus productos tradicionales a Corea del Sur, Japón y Canadá.

El ranking de regiones

Arequipa (US$ 3mil 295 millones 387 mil) lideró el ranking, a pesar de haber retrocedido en -22.3%. Su oferta primaria representó el 90.3% del total, destacó el cobre, oro, molibdeno y plata. La de valor agregado (pelo fino de alpaca, hilados de lana, alcachofas, ácido ortobórico y otros) sumó US$ 319 millones 052 mil y concentró el 9.7%. Sus principales destinos fueron China, Japón, EE.UU., Canadá y Suiza.

En segundo lugar estuvo Ica (US$ 3 mil 117 millones 263 mil) con una caída de -6.6%. Sus productos primarios lograron una participación del 54.5% (principalmente hierro, gasolina, estaño en bruto, oro y minerales de cobre) y los no tradicionales el 45.5%. Destacaron por su crecimiento las uvas, espárragos, paltas y wilkings.

Con un alza de 11.9%, La Libertad ocupó el tercer puesto al sumar US$ 2 mil 855 millones 392 mil, gracias a un mayor envío de cuatro de sus principales productos exportados que juntos sumaron el 73.4% del total: oro, arándanos, paltas y harina de pescado. Sus envíos tradicionales (participación de 49.9%) se incrementaron en 21% y los no tradicionales un 4.1% con una representación del 50.1%.

El cuarto puesto lo ocupó Piura (US$ 2 mil 218 millones 983 mil). Su caída de -16.5% fue por un menor despacho de su oferta con valor agregado que concentró el 82% del total. Los productos que mostraron menores envíos fueron jibias, globitos y calamares, fosfato de calcio natural, jibias y calamares. Las uvas y los mangos mostraron incrementos de 27% y 23.4%, respectivamente. EE.UU. lideró los destinos, seguido de Países Bajos, Corea del Sur y España.

Áncash (US$ 2 mil 210 millones 420 mil) retrocedió en -36.5% debido a menores despacho de su principal partida: el cobre (US$ 1 millón 767 mil), que retrocedió en -53.1%. Los productos no tradicionales (que representaron el 11 % del total) más exportados fueron mangos, arándanos, paltas, arvejas, espárragos, entre otros, y presentaron un crecimiento de 4%

