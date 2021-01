Adex advierte que joyería pierde oportunidades por no acceder a materia prima

Síguenos en

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, sostuvo que la joyería peruana pierde oportunidades para recuperarse de la crisis por no poder abastecerse de oro a precios competitivos, algo que se podría superar con la modificatoria del marco regulatorio de las Operaciones SWAP, planteada a las autoridades desde hace varios años.

En las últimas semanas una delegación del gremio empresarial sostuvo reuniones de trabajo con el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, y recientemente con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, a quienes se les explicó la situación preocupante de esa cadena, que hasta el 2019 creció a una tasa anual de 14% en promedio.

“Como Adex participamos junto a otros representantes de gremios en una reunión presencial con el Presidente de la República, Francisco Sagasti, y los titulares del Produce y Mincetur, a quienes detallamos de la urgencia de resolver el tema del SWAP de oro, ya que la situación de la joyería peruana es complicada”, detalló.

Fischer consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la potestad de modificar o ampliar las operaciones SWAP de acuerdo a ley, por lo que confió que tome esa decisión a la brevedad.

“Al juramentar, el mandatario se comprometió a luchar contra la pandemia y por la reactivación. Vemos con esperanza y saludamos la próxima llegada de las vacunas, pero se debe trabajar paralelamente por la economía”, dijo.

Opinó que la caída de los despachos de las joyas de oro, en particular, no fue necesariamente por el coronavirus, sino porque no se pudo superar ese cuello de botella que entrampa el abastecimiento de la materia prima. “El mecanismo SWAP permitiría a las empresas nacionales abastecerse en el Perú, reducir los sobrecostos generados por la importación y recuperar la competitividad perdida”, añadió.

Según cifras de la Gerencia de Manufacturas de ADEX, a noviembre del 2020 las exportaciones del sector joyería y orfebrería (US$ 50 millones 600 mil) cayeron -55% respecto al mismo periodo del 2019 (US$ 112 millones), pudiendo haberse evitado parte de esta catástrofe si el MEF aprobaba oportunamente la pequeña modificación dentro del marco de la ley SWAP, que es su potestad absoluta según la misma norma.

Se perdieron muchos puestos de trabajo –continuó Fischer– y dejaron de ingresar divisas que el país necesita en momentos tan críticos como el que seguimos atravesando por la pandemia. Es momento de reactivar la economía y es aquí donde las exportaciones juegan un rol primordial.

“En el caso de la actividad joyera, la situación es más que preocupante, porque muchas empresas, principalmente las pequeñas, están tambaleándose y subsistiendo en medio de la pandemia”, comentó.

La operación SWAP permitiría al comprador internacional de joyas depositar oro en un banco del exterior a cuenta de una minera peruana, la cual lo recibiría y canjearía por oro que produce (que en la práctica es del cliente internacional) y se la entrega al joyero que le da valor agregado para luego exportar las piezas.

