Roku, precio en Perú del dispositivo streaming para ver Disney Plus, películas gratis y 100 mil canales

Roku llega al Perú a un bajo costo, permite ver en tu TV canales de todo el mundo y utilizar servicios como Netflix, Disney Plus, Prime Video o HBO Go.

Roku es un pequeño dispositivo muy popular en Estados Unidos que no sólo permite ver en cualquier TV contenido de Netflix, Disney Plus, Prime Video o HBO Go. Su tecnología también está vinculada a más de 100 mil servicios de todo el mundo, muchos de ellos gratuitos y disponibles incluso en 4K.

Silenciosamente Roku ha penetrado en el mercado americano y de varios países del mundo, con mas de 50 millones de cuentas activas. ¿Cuál es su otro secreto?, pues su bajo precio y todo un mundo por descubrir.

Es así de sencillo, conectas el equipo a tu TV por un cable HDMI, activar tu cuenta y podrás instalar los miles de servicios disponibles, incluyendo los más populares. Desde ver la NHK de Japón gratis, pasando por las cámaras free en vivo de Fox News y más de 200 canales de noticias del mundo, pasar por el canal de la Nasa en HD, películas gratis con Vix, una variedad de canales de cocina, acceso gratis al canal de las olimpiadas, y mucho más.

A esto se suma una app con lo último en tecnología que te permite escuchar la emisión en vivo desde tu celular para no hacer ruido por las noches, programar el encendido y apagado, compartir videos y fotos desde tu celular a tu TV en alta calidad, así como otras novedades.

Roku y el futuro

En Estados Unidos la televisión por cable es una de las opciones más populares para los usuarios, pero la pandemia por COVID-19 también ha cambiado las preferencias de los clientes, pues en el estudio realizado por Roku en 2020 (Cord-Cutting) se menciona que la mitad de los hogares que participaron en dicho estudio vieron más televisión gratuita y con publicidad en streaming que la “clásica” TV por cable.

Asimismo, el 40% de los encuestados revela que las pruebas gratuitas de servicios de streaming fueron un factor decisivo para cancelar su suscripción de cable y apostar por suscripciones de streaming.

Por otro lado, la firma de análisis, eMarketer, revela que, para finales del 2024, menos de la mitad de los hogares en los Estados Unidos estarán suscritos a un servicio tradicional de televisión por cable.

Es importante recalcar que el crecimiento de Roku se ha derivado de su alianza con los principales servicios de streaming en el mundo. Pues a pesar de que en EUA ofrecen un servicio de streaming conocido como Roku Channel, en donde los usuarios pueden disfrutar de contenidos de video, el principal modelo de negocio de la compañía se centra en la publicidad que se ofrece en Roku Channel y en sus dispositivos de streaming, y la cual está enfocada en promover contenidos disponibles en los canales o servicios como Netflix, Disney+, HBO, etc.

Los dispositivos disponibles en Perú y su costo

Roku ya se vende en el Perú y su dispositivo más comprado es Roku Express con un precio de 219 soles. Este equipo es suficiente para acceder a los servicios que antes mencionamos en calidad HD.

Si cuentas con una TV en 4K, debes adquirir las versiones de Roku Premiere y Roku® Streaming Stick®+, que permiten más opciones para los usuarios. Por ahora el único punto de venta en el país es en las tiendas de Coolbox.

