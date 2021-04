Un día después de su estreno en Estados Unidos, AMC estrena en Latinoamérica los nuevos capítulos de la sexta temporada de “Fear The Walking Dead”. Esta segunda mitad de temporada que tendrá nueve capítulos se podrá ver a partir del lunes 12 de abril, y todos los lunes, a las 9:00 p.m.

Tres nuevos actores se unen al elenco en estos nueve episodios, incluidos John Glover (The Good Wife, Smallville, Scrooged), Nick Stahl (Carnivale, Terminator 3: Rise of the Machines, Sin City) y Keith Carradine (Madam Secretary, Fargo, Deadwood). La serie cuenta también con la participación de Aisha Tyler (directora: Criminal Minds, Roswell NM, Axis) quien dirige el episodio 613 de esta temporada.

En esta esperada segunda parte de la temporada, Morgan (Lennie James) intenta audazmente liberar a los miembros restantes del grupo y Virginia (Colby Minifie) se desespera cada vez más por encontrar a su hermana y proteger los asentamientos de las fuerzas que trabajan dentro y fuera de sus muros.

Los nuevos episodios revelan el impacto de vivir bajo el control de Virginia y lo que le ha hecho a cada persona del grupo, que alguna vez se vio a sí misma como una familia. Se formarán nuevas alianzas, se destruirán relaciones y las lealtades cambiarán para siempre. Cuando todos se ven obligados a tomar un lado, descubren el significado de “el fin es el comienzo”.

Un día después de su estreno en Estados Unidos, llega a Latinoamérica los tan esperados nuevos capítulos de la segunda mitad de la 6ta temporada de Fear The Walking Dead.

Fear the Walking Dead está protagonizada por Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Maggie Grace, Colman Domingo, Danay García, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Colby Hollman, Zoe Colletti, Jenna Elfman y Rubén Blades. Está producida por Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert y está producida por AMC Studios.

El canal AMC puede verse en Perú por Claro TV (canal 131, 593 HD) y DirecTV (canal 210, 1210 HD).

Sobre el Canal AMC

Las narrativas originales y excepcionales valores de producción han sido por años los pilares del éxito de AMC a nivel mundial. En los últimos tiempos, la señal insignia de AMC Networks se ha forjado una enorme reputación como la creadora de algunas de las producciones más originales, exitosas y comentadas de la televisión contemporánea como Breaking Bad, Mad Men y The Walking Dead, títulos que verdaderamente han redefinido la forma de contar historias en la TV por cable y satelital. Con Fear the Walking Dead, el canal refuerza su imagen de innovación y calidad y cumple su promesa de ofrecer al mercado latinoamericano las grandes producciones que le han ganado fama a nivel internacional.