La Segunda Sala Civil de la Corte Superior del Santa (Ancash), a través de la Resolución N° 09, de fecha 19 de marzo de 2021, EXP N° 01517-2020-0-2501-JR-CI-04, confirmó la Resolución N° 01 que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – ULADECH, por medio de la cual pretendía la nulidad de la Resolución del Tribunal Registral que dispuso la inscripción de su fusión con la UCT.

La sala civil señaló que, habiendo recurrido ULADECH al proceso contencioso administrativo en la ciudad de Trujillo, no puede acudir paralelamente en otro Juzgado buscando un proceso de amparo, porque éste es una vía excepcional y porque nada impide que el derecho a ser oído, a probar y al debido procedimiento administrativo de carácter procesal no lo pueda hacer valer en el proceso contencioso administrativo; además porque en este caso no se advierte la configuración de la urgencia como irreparabilidad.

La autoridad judicial advierte también sobre la estrategia del ruleteo por parte de la administración de ULADECH, liderada por el Padre Juan Roger Rodríguez Ruiz, quienes – como se sabe – iniciaron una serie de procesos en diversas ciudades buscando obtener decisiones favorables, las mismas que vienen siendo desestimadas.

Al fundamentar su decisión, la Sala Civil insiste en que el derecho a ser oído, a probar y al debido procedimiento administrativo pueden hacerlo valer en el proceso contencioso administrativo, pues no se advierte la urgencia como irreparabilidad, descartando claramente la argumentación empleada por la ULADECH a través de la señorita Suly Narváez en el Juzgado Civil de Santiago de Chuco y que originó la injusta e ilegal concesión de la medida cautelar de suspensión de la inscripción de la fusión entre la ULADECH y la UCT.

Debido a esta controversial medida cautelar, la gestión del P. Juan Roger Rodríguez solicitó el reinicio del proceso de licenciamiento que llevó a la denegatoria del mismo por parte de la SUNEDU y a la obligatoriedad del proceso de cierre de actividades de la ULADECH, lo que ha perjudicado gravemente la estabilidad de la educación de sus alumnos y la situación laboral de su personal docente y administrativo.

Esta decisión del Poder Judicial del Santa adquiere relevancia puesto que permite revisar la falsedad de la argumentación que llevó a la injusta e irregular aceptación de la mediad cautelar en la andina ciudad de Santiago de Chuco y posibilita que los estudiantes, personal docente y administrativo de ULADECH retomen el camino de la fusión con la UCT, como mejor alternativa ante el proceso de cierre al que los han llevado el P. Juan Roger Rodriguez y los que están gobernando esta Universidad.