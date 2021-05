El Día de la Madre se celebra en todo el mundo y a lo largo de la historia, se han creado canciones inspiradas en el ser más preciado de la vida.

Por eso, en esta fecha tan especial, los hijos, los padres, hermanos o simplemente amigos buscan que dedicar a las mamás.

Para la comunidad latinoamericana y en el canciones nacional, una de las canciones más populares corresponde al mexicano Juan Gabriel que inmortalizó ‘Amor eterno’, que habla del amor eterno de una progenitora por sus hijos.

El cantante es uno de los artistas que siempre estuvo agradecido con su madre y las mujeres.

También es popular en sudamérica la canción interpretada por el argentino Palito Ortega, titulada “Se Parece a Mi Mamá” o “La Sonrisa de Mama”. En los años 80 y 90, era un clásico en las celebraciones de los colegios, universidades, eventos públicos, e incluso hasta hoy se escucha en algún jingle o spot. Aquí el videoclip inspirado en un film.

Otro tema popular es la canción interpretada por el argentino Leo Dan titulada “A la sombra de mi mamá” o también conocida bajo el título “Todos tienen una madre”, un popular tema melódico con verso.

Otro clásico corresponde al mítico cantante mexicano Pedro Infante quien en uno de sus tantos filmes interpretó “Mi Cariñito”, dedicado a su madre en el film, representado por la primera actriz Sara García.

Otro tema clásico en inglés corresponde a las Spyce Girls titulado Mama Live. La canción recuerda que cuando somos pequeños, nos peleamos mucho con nuestras mamás y sentimos que no nos comprenden, pero al madurar y experimentar con nuestra cuenta, nos damos cuenta que solo había amor.

El mariachi Vicente Fernández también interpretó “Madrecita querida”. El verso musical es una suerte de perdón a la madre, por hacerla a un lado por culpa de una mujer “traidora”, reconociendo que “sólo tú me comprendes”.

Los Beatles tampoco estuvieron ajenos al Día de la Madre, pues interpretaron “You mother should know” (Tu madre debe saber). Paul McCartney declaró, en alguna oportunidad, que uno de los temas que más le gustaba dentro de su repertorio era la canción que fue incluida en uno de los discos más experimentales de la banda, ‘Magical mystery tour’.

Retornando a Latinoamérica, la canción ‘Zona de promesas’ de Soda Stereo es otra de las grandes obras de Gustavo Cerati, cuya madre doña Lilian Clark lo recuerda por su cariño extremo, aún ahora que el cantante ya falleció. ‘Zona de promesas’ es un homenaje a la constante perseverancia de su madre con él y toda su familia.

Laura Pausini también regaló a todas las madre, “Lo siento”, conmovedora canción de la italiana dedicada a su madre, intentando reconciliarse y reencontrarse con ella, después de estar distanciadas por el tiempo.

“Soneto a mamá”, es otra joya de Joan Manuel Serrat y la letra es para reflexionar: “No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina”, frase que nos recuerda estar siempre presentes para apoyar a nuestras madres. El coro de la Universidad de Córdoba le interpreta la canción a Serrat durante su Honoris Causa.