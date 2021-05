Lucifer regresa hoy viernes 28 de mayo con el estreno en Netflix de la segunda parte de la quinta temporada. Atención que aquí tenemos los horarios de estreno por país.

Los ocho episodios restantes de la penúltima tanda de la popular ficción protagonizada por Tom Ellis están disponibles desde las 2:00 A.M. (hora peruana).

Tráiler de Lucifer temporada 5, parte 2

La serie protagonizada por Tom Ellis y que cuenta el duelo entre hermanos por hacerse con el poder de Dios, será el eje principal que se mantiene en esta entrega aunque con muchas novedades.

“(Es) nuestra parte más emotiva después de toda la oscuridad de la 5A. La luz está mezclada, pero siento que la 5A comenzó un poco más oscura. 5B será más brillante, aunque también más oscura. Siempre es más oscuro antes del amanecer”, declaró el showrunner Joe Henderson a Entertainment Tonight.

En septiembre se retomaron las filmaciones y se concluyeron los ocho capítulos que quedaban pendientes de la quinta temporada de “Lucifer”. Además, se reveló que Henderson hará un cameo cuyos detalles serán sorpresas.

Preguntas y respuestas comunes sobre Lucifer

¿Cuándo y dónde se estrena Lucifer 5, parte 2?

La serie con Tom Ellis llegará este viernes 28 de mayo de 2021 a través de la plataforma de Netflix. Asimismo, el programa contará con un total de ocho episodios.

¿De qué trata la serie Lucifer?

La historia de Lucifer es la que todos conocemos: un ángel caído del cielo. Sin embargo, este señor del infierno está aburrido de su propia existencia. Por ello, decide abandonar su reino e ir a la ciudad de Los Ángeles a descubrir qué puede ofrecerle el mundo mortal.

¿Qué pasará con Lucifer temporada 5 parte 2?

En cuanto a la trama, el regreso de Lucifer del infierno ha puesto a los personajes a recapacitar sobre su destino en la Tierra. Además, la llegada de su hermano gemelo Miguel no ayudaría mucho en el avance de su relación con Chloe. Por otro lado, los fans esperan saber más sobre las acciones que tomará Dios, padre de los ángeles, en la serie.

¿Y qué hay del soundtrack?

También adelantó las canciones que tendrá su esperado episodio musical: ‘Wicked Games’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘Every Breath You Take’, ‘Bad to the Bone’, ‘No Scrubs’, ‘Hell’, ‘Just the Two of Us’, ‘Smile’ y ‘I Dreamed a Dream’.